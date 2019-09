L’animatrice handicapée de la BBC effraie-t-elle les enfants?

Cerrie Burnell est née avec une seule moitié du bras droit, mais cela ne l’a pas empêché d’être recrutée par la chaîne britannique BBC pour animer une émission enfantine. Cette jeune femme de 29 ans réalise ainsi son rêve : travailler pour la télévision malgré son handicap. Une initiative de la BBC dont pourraient s’inspirer nos chaînes nationales.

Pourtant, Cerrie Burnell se retrouve au centre d’une polémique qui enfle en ce moment en Grande-Bretagne. La chaîne qui l’embauche a en effet reçu plusieurs plaintes de la part de parents qui affirment que la jeune femme fait peur aux enfants. Ils réclament vivement que celle-ci disparaisse des écrans de télévision. Un manque de tolérance qui a provoqué un élan de soutien envers l’animatrice. De nombreux groupes ont même été crées sur Facebook en sa faveur. La principale intéressée avoue quant à elle ne pas comprendre ces critiques et pense que des modèles sont indispensables dans les médias.

La chaîne BBC reste pour le moment sur ses positions et maintient Cerrie Burnell à l’antenne, mais pour combien de temps encore ? Si les protestations se font trop nombreuses et virulentes, il est bien possible que la direction de la chaîne revienne sur sa décision, aussi louable soit-elle.