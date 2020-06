Langue des signes dansée

Ils étaient deux cent quarante projets au départ, ils sont treize à l’arrivée. Les lauréats de Toulous’up, label et bourse qui récompense les projets culturels innovants et créatifs, ont été désignés vendredi 9 octobre. Des projets de qualité, qui explorent et mélangent plusieurs champs artistiques. Label doté d’une bourse, Toulous’up, mis en place par la Ville de Toulouse permet de repérer et de soutenir des artistes audacieux et novateurs, de mettre en valeur des projets surprenants qui explorent de nouveaux champs d’expérimentation. Les treize projets retenus par le jury composé d’élus et de professionnels se partageront une enveloppe de 57 000 euros pour cette première année. Parmi les projets, nous avons retenu celui de Lucie Lataste qui proposait un spectacle en langue des signes dansés intitulé “Les Survivants”, une pièce sur les poèmes de Boris Vian en language des signes dansée avec des comédiens sourds.