L’ANFH et le FIPHFP signent une convention

L’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier* (ANFH) et le Fonds pour l’Insertion des personnes handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) ont signé en janvier 2010 une convention sur trois ans qui prendra effet cet automne. Sa vocation : informer et former les travailleurs handicapés de la fonction publique hospitalière et les agents susceptibles d’être en relation avec eux. Grâce à une enveloppe globale de près de 8 millions d’euros, l’ANFH et le FIPHFP vont coordonner leurs moyens d’intervention afin de mettre en œuvre des programmes généraux reposant sur des actions de formation et de sensibilisation à l’intégration et l’accueil des personnes handicapées et l’organisation de journées dédiées à l’information des DRH et des cadres à l’accueil des personnels handicapés, aux problématiques liées au maintien dans l’emploi et à la santé au travail.

Au programme également, l’élaboration d’un programme visant la formation de tuteurs pour accompagner les travailleurs handicapés.

Des programmes spécifiques seront développés en ce qui concerne la conception d’un programme de formation aux problématiques du handicap réservé aux médecins du travail de la FPH (Fonction Publique Hospitalière), le financement de formations individuelles d’agents en situation de handicap ou de reclassement pour raison de santé et la prise en charge d’actions de formation et de stages de professionnalisation permettant un reclassement professionnel.

En PACA et en Languedoc-Roussillon, un projet expérimental pour développer des politiques à l’égard des personnes handicapées Mené conjointement dans une trentaine d’établissements, ce projet comprend trois volets :

– l’insertion des handicapés dans les établissements de la FPH (formations à un recensement des emplois pouvant être tenus par un salarié handicapé en fonction de son type de handicap…)

– le maintien dans l’emploi (formations de référents à l’aménagement de poste,…)

– l’accompagnement à la mise en œuvre d’une politique du handicap dans les établissements.

Un comité de pilotage, composé de représentants des deux organismes, assurera le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la convention.

ZOOM

OPCA de la fonction publique hospitalière, l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH) est agréée par le ministère de la santé et des sports pour collecter et gérer les fonds (financement du plan de formation, congé de formation professionnelle, congé pour VAE et congé pour bilan de compétences, études promotionnelles et formation professionnelle des travailleurs handicapés pris en charge par les ESAT (4,8%).

Elle offre à ses adhérents un ensemble de services visant à les accompagner dans la gestion de la formation, des compétences et des métiers : veille, information, offre de formation, outils méthodologiques, supports de communication…