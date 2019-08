Lancement réussi pour le Réseau Musique & Handicap des professionnels

Un mois après son lancement, la Charte Musique & Handicap comptait déjà plus de 50 signataires ! Ce « succès » porteur d’espoir est le témoin des réels besoins existants sur le terrain en terme de soutien aux projets Musique et Handicap, c’est pourquoi l’initiative doit se poursuivre et participer à l’extension national du Réseau Musique & Handicap.

La Charte Musique & Handicap a pour objectif premier de faciliter l’intégration et l’accès des personnes handicapées aux pratiques musicales. Signer la charte implique donc un échange des informations et des savoirs concernant le thème Musique et Handicap dans le but d’améliorer sur le terrain les pratiques d’accès à la musique pour les personnes handicapées. Ce travail en réseau va permettre aux acteurs concernés de faire connaître leurs actions, d’enrichir leurs pédagogies, de développer leurs activités et de se mettre en contact à l’échelon local et national. Cette Charte Musique & Handicap servira donc à soutenir les actions Musique et Handicap des structures ou personnes quelles que soient leurs motivations.

Un réseau pour tous

Plus de cinquante membres ont à ce jour signés la charte, des premiers signataires qui répondent parfaitement à l’attente de diversité du Réseau Musique & Handicap. Des professionnels qui viennent de tout bord (culture, santé, médico-social, enseignement), structures de premier plan ou militants de terrain contribuant ainsi à la diversité et de fait à la qualité du Réseau.

Ce réseau qui touche déjà 20 départements, vise à s’étendre au maximum sur le territoire national pour que se tissent, à l’avenir, des maillages locaux.

Le site www.musique-handicap.fr constituera une véritable plate forme d’échange pour les signataires de la Charte. Des outils tels que l’agenda, le forum ou la newsletter permettront aux membres du réseau d’accéder aux informations et à l’actualité liée au handicap. La base de donnée, outil majeur du futur site, permettra aux signataires de trouver grâce à un système de recherches croisées, la personne ou structure la plus à même de répondre à ses besoins sur son territoire.

Lancé en février 2009, ce site donne d’ors et déjà accès aux informations principales sur la Charte et ses signataires.

Retrouvez la liste des signataires de la Charte sur www.musique-handicap.fr

Pour devenir signataire de la Charte contactez nous au 01 39 64 65 22 ou par e-mail : coordinateur@musique-handicap.fr