Lancement d’un Serious game handicap

En collaboration avec 18 entreprises et associations partenaires*, Petits pas pour l’Homme s’est associé au Cnam Pays de la Loire pour la conception et la réalisation d’un serious game vidéo (jeu sérieux vidéo) sur les représentations sociales du handicap. Ce jeu vise à changer le regard des salariés sur le handicap sans culpabiliser ni stigmatiser. Il doit ainsi permettre de faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Le pari est ensuite de déclencher un débat dans les organisations qui souhaitent mener une politique handi-accueillante.

Le scénario du jeu a été créé à partir d’ateliers de théâtre forum qui ont réuni des acteurs du handicap et des personnes en situation de handicap. Ainsi, chaque élément du jeu se base sur une situation vécue et chaque proposition d’alternative a été réellement expérimentée par les participants.





Un jeu dont vous êtes le héros

Au travers de diverses saynètes filmées, le joueur est mis dans la peau d’une salariée, dont l’équipe est confrontée au handicap physique non visible d’un collègue. Face à cette situation, il doit faire le choix d’une option comportementale parmi plusieurs proposées. Chaque joueur est ainsi amené à se poser des questions sur son propre regard sur le handicap.

Comment jouer ?

Le jeu est accessible gratuitement depuis

le 17 Novembre 2011 sur:

Toute entreprise peut ainsi l’employer comme support de sensibilisation ou de formation. Tout citoyen peut également l’utiliser pour faire évoluer ses représentations sociales sur le handicap.

*Adapei 44, Agefiph Pays de la Loire, Armor, Axima Seitha, Banque Populaire Atlantique, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, Cap emploi Loire-Atlantique, Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie, Décathlon, GRDF, Crédit Agricole Atlantique Vendée, IBP, Institut Les Hauts Thébaudières, Adapt 53, MMA, Spie, Vecteur Plus… avec le soutien de la Région Pays de la Loire et de la Cantine numérique Pays de la Loire