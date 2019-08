Lancement d’un dispositif unique d’aides aux TPE et PME du Loiret en faveur de l’emploi des personnes handicapées

Afin de faciliter l’intégration de personnes en situation de handicap au sein des TPE et PME, la Maison départementale des personnes handicapées du Loiret lance officiellement ce mardi 20 avril un dispositif unique en France. Visant les 17 000 entreprises du Loiret qui comptent moins de 20 salariés, ce dispositif a pour objectif de les aider à accueillir, recruter et maintenir des salariés handicapés.Les entreprises comptant entre 20 et 49 salariés en France ont jusqu’ au 1er juillet 2010 pour se conformer à la législation sur l’emploi des personnes handicapés sous peine de pénalités accrues (voir plus bas). Celles de moins de 20 salariés n’ont quant à elles aucune obligation légale de recruter des personnes en situation de handicap. Résultat : le niveau de chômage des personnes handicapées reste particulièrement élevé. Il représente ainsi, en moyenne au niveau national, 19 % contre un taux de chômage de 8,8% pour le reste de la population dans le Loiret.

Face à cette situation et alors que 90% des entreprises du département ont moins de 20 salariés, le Conseil général du Loiret est la première collectivité en France à engager une démarche en direction des TPE/PME en leur proposant un dispositif d’information et d’aides pour l’emploi des personnes handicapées. Dès avril, 1 500 entreprises du Loiret vont recevoir une première information, près de 200 participeront à des ateliers de sensibilisation et des tuteurs vont être formés dans une cinquantaine d’entreprises du département.

Un accompagnement à deux niveaux pour les TPE/PME du département



La Maison départementale des personnes handicapées du Loiret va ainsi accompagner les TPE/ PME à deux niveaux. Tout d’abord, en les sensibilisant, notamment sur les aides accessibles lors de l’embauche ou du maintien dans l’emploi d’une personne en situation de handicap. Ensuite, en accompagnant ces entreprises dans un processus de recrutement (définition des postes, mise en relation avec les structures de l’insertion, adaptation des postes…).

Ce dispositif unique en France est financé à hauteur de 220 000 euros par le Conseil général du Loiret et le Fond social européen. La Maison départementale des personnes handicapées du Loiret a fait appel au cabinet orléanais Prest’handi pour l’accompagner dans la mise en place du dispositif.

Des méconnaissances importantes au sujet de l’emploi des personnes handicapées

Les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap face à l’emploi sont multiples. Problèmes de qualification, de déplacements, accès aux soins, maîtrise des aides techniques ou représentations du handicap sont autant de freins au recrutement.

Si des solutions existent, elles sont souvent méconnues, aussi bien pour les bénéficiaires (accès à la formation, prime de transport), que pour les structures professionnelles (prime à l’embauche, financement des aménagements du poste de travail, etc.).

En effet, si les informations sur l’intégration des personnes handicapées sont largement diffusées auprès des entreprises de plus de 20 salariés assujetties à l’obligation d’emploi, elles restent moins accessibles pour les petites structures professionnelles. Les raisons tiennent principalement au manque de ressources, à la méconnaissance du cadre législatif et des aides proposées, ou des difficultés pour repérer au sein de l’entreprise les personnes en situation de handicap.

Les chiffres clés du dispositif dans Le Loiret pour l’emploi des personnes handicapées

– 19 000 entreprises

– 17 000 entreprises de moins de 20 salariés, soit 90% du total

– 1 500 entreprises informées au moins d’avril, près de 200 participantes à des ateliers

– 50 entreprises qui formeront un tuteur pour favoriser l’emploi de personnes handicapées