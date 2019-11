Lancement du portail internet « Les liens vers l’emploi »

www.liens-vers-emploi.fr : en trois clics, toute l’information sur l’emploi, l’orientation, les formations et les métiers. Les partenaires sociaux ont voulu, pour la première fois, mettre à la disposition des demandeurs d’emploi, des salariés, des jeunes, de leurs familles et des entreprises une plateforme unique vers l’ensemble des informations utiles à chacune des étapes du parcours professionnel. « Les liens vers l’emploi » (www.liens-vers-emploi.fr) est un nouveau site internet, efficace et simple pour trouver en trois clics tous les sites pratiques sur les voies d’accès aux métiers et à l’emploi.

Toutes les informations du site sont regroupées sous cinq rubriques claires et conviviales : « A la découverte des métiers », « A la recherche d’un emploi », « Les tendances de l’emploi », « La formation professionnelle » et « Les acteurs ».

Le site « www.liens-vers-emploi.fr » est issu de l’« Accord national interprofessionnel du 6 novembre 2009 relatif à la mise en place d’un portail internet sur l’emploi », signé par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FO, le MEDEF, l’UPA.