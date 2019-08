Lancement du mois Extra-ordinaire : pour mobiliser et se mobiliser autour du handicap

Le coup d’envoi du Mois Extra-Ordinaire a été donné par Véronique Dubarry, adjointe à la mairie de Paris, chargée des personnes en situation de handicap, lors du Défistival , au Champ de Mars. « Le mois extra-ordinaire est l’occasion pour la Ville de Paris, pour les Parisiens et les Parisiennes, les arrondissements, et les associations de se mobiliser autour du handicap” a déclaré l’élue. « C’est un mois pour dialoguer, échanger, bousculer les préjugés et continuer à faire de Paris une ville accessible à tous, Parisiens et Parisiennes ordinaires et Parisiens et Parisiennes extra-ordinaires!».

De grands rendez-vous associatifs :

– La pyramide de chaussures de Handicap International (26 septembre 2009)

– Les Jacinthes de l’Espoir de la FNATH (16 et 17 octobre 2009)

– Les 20 ans de l’association Handi Chiens et la remise du 1000ème chien (16 et 17 octobre 2009)

Des expositions :

La photographie sera à l’honneur : expositions en mairies d’arrondissement, au Centre de Ressources Théâtre et Handicap (CRTH) mais aussi dans le hall de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Et aussi de nombreuses expositions artistiques qui seront proposées dans les mairies d’arrondissement en partenariat avec des établissements et des associations.

Des films et des débats:

Cycle « Politiquement incorrect : jusqu’où peut-on rire du handicap ?» (26 octobre à l’Hôtel de Ville)

Projection et débat autour du film « je suis fou et vous » (7 octobre 2009) et du film « La folle embellie» (le 17 octobre)

Des débats : la précarité dans le monde du handicap (17 octobre)

Du sport :

Handisport de Paris organise son premier meeting natation handisport au Stade Bertrand Dauvin. (10 octobre 2009)

La Journée de l’accessibilité :



L’association Jaccede organisera la « Journée de l’Accessibilité ». Les « jaccedeurs» en compagnie des Conseillers de quartier viendront à la rencontre de commerçants parisiens pour les sensibiliser à l’intérêt pour tous de rendre leur établissement accessible. (14 novembre 2009)

De grands rendez-vous et un programme à retrouver sur le site de paris.fr

Pour faire vivre ce mois extra-ordinaire et faire connaître les structures soutenues par la Ville de Paris, le site de paris.fr vous donne rendez-vous avec des reportages photographiques inédits.