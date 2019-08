Lancement du Access-City Award; Appel à candidatures dans tous les États membres

Bruxelles. La Commission européenne annonce le lancement du «Access●City Award», premier prix européen récompensant les villes accessibles. Décerné annuellement, ce prix mettra à l’honneur les villes européennes qui prennent les mesures les plus efficaces et les plus innovantes en vue d’améliorer leur accessibilité pour les citoyens à mobilité réduite. Il célèbrera et mettra en lumière les meilleures initiatives permettant aux personnes handicapées de participer pleinement à la société. Garantir l’accessibilité, ce n’est pas compliqué. Voilà, le message essentiel de cette initiative.

Les autorités municipales sont encouragées à soumettre leur candidature avant le 23 septembre 2010. Le choix des projets retenus s’effectuera en deux phases: une présélection à l’échelon national suivie d’un concours au niveau européen. Les finalistes de cette deuxième étape seront invités à la cérémonie de remise des prix, qui se tiendra à Bruxelles, lors de la conférence organisée à l’occasion de la Journée européenne de la personne handicapée, les 2 et 3 décembre 2010.

Près de 80 millions d’Européens présentent un handicap. 16 % d’entre eux appartiennent à la population active, et près de 70 % ont plus de 60 ans. Le handicap étant étroitement lié au vieillissement, il est susceptible de concerner tout un chacun à un moment donné de sa vie. L’accessibilité est donc un élément clé de la politique de l’Union européenne en faveur des personnes handicapées.

L’UE considère l’accessibilité de tous ses citoyens aux bâtiments publics, aux transports, à l’information et aux communications comme essentielle afin de garantir la pérennité des avantages sociaux et économiques. Par ailleurs, conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l’accessibilité sera l’une des priorités de la nouvelle stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées.

Critères d’admissibilité

L’appel à candidatures s’adresse aux autorités municipales des États membres de l’UE et des pays candidats à l’adhésion (Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Islande et Turquie), ainsi qu’aux réseaux de villes ou d’organisations. Les villes participantes doivent compter au moins 50 000 habitants. Les candidatures de villes moins peuplées sont également recevables, pour autant que celles-ci se trouvent dans de petits États membres. Pour entrer en ligne de compte, les initiatives doivent avoir été mises en œuvre au cours des cinq dernières années.

Les candidatures doivent couvrir l’ensemble des domaines ci-dessous:

 Bâti et espaces publics

 Transports et infrastructures connexes

 Information et communications

 Infrastructures et services publics et accessibles au public

À propos du prix

Le lauréat du concours sera désigné comme «Lauréat du Access●City Award 2011» et figurera en bonne place dans toutes les activités visant à promouvoir l’accessibilité au niveau européen organisées au cours de l’année 2011. Les candidatures émanant de chaque pays seront examinées par des jurys nationaux composés de représentants des conseils nationaux des personnes handicapées, des administrations nationales ainsi que d’experts en matière d’accessibilité. Le gagnant sera sélectionné par un jury européen.

Par ailleurs, un prix spécial, « European Champion for Accessible Cities Award », sera également lancé. Celui-ci sera attribué à un réseau de villes ou d’organisations ayant enregistré des résultats particulièrement remarquables dans le domaine de l’accessibilité. Le lauréat de ce prix sera sélectionné par un jury européen, sur la base des nominations effectuées par les conseils nationaux des personnes handicapées.

Procédure

Toutes les candidatures doivent être déposées avant le 23 septembre, en anglais (de préférence), en français ou en allemand, à l’aide du formulaire disponible à l’adresse www.accesscityaward.eu. Tous les participants sont invités à fournir des détails et des preuves des activités réalisées. En soumettant leur candidature au Access●City Award, les villes s’engagent à faire figure d’exemple – si elles sont sélectionnées – lors d’activités européennes annuelles menées en matière d’accessibilités. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.accesscityaward.eu.