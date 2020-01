Lancement du 1er “guide du savoir-être avec un collègue déficient visuel”

L’Institut Randstad et la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France, FAF, lancent le 1er “guide du savoir-être avec un collègue déficient visuel” ! “Travailler ensemble, guide du savoir-être avec un collègue déficient visuel” a pour objectif de présenter les règles élémentaires de vie au travail permettant à chacun de s’épanouir professionnellement et d’échanger dans le respect mutuel. Ces quelques règles de « savoir-être » permettent de lever les a priori et d’avoir l’attitude adaptée pour répondre aux besoins de l’employé déficient visuel, sans tomber dans l’assistanat ou la surprotection.

Accueillir un nouveau collègue déficient visuel n’est pas chose aisée. Réintégrer un collègue devenu déficient visuel l’est encore moins. Que va-t-il pouvoir faire ? Que ne pourra-t-il plus faire ?

Comment vais-je me comporter avec lui ? C’est à ces questions que tente de répondre ce guide réalisé par la FAF dans le cadre d’un partenariat avec le groupe Ranstad. “L’intégration dans l’entreprise des personnes déficientes visuelles est une exigence légale mais aussi éthique. Elle correspond également à l’intérêt bien compris des entreprises, à la recherche constante de talents. Du talent, les personnes handicapées n’en manquent pas, de même qu’ils ne manquent pas de volonté pour surmonter leur handicap et donner le meilleur d’eux-mêmes. A cet égard, la capacité à surmonter obstacles et embûches est gage de volonté et de ténacité“, précise M. Abdel Aïssou, Président de l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le Développement Durable.

“Il est heureux qu’un des tout premiers groupes chargés de l’insertion professionnelle dans notre pays et qu’une grande fédération de personnes aveugles et amblyopes aient uni leurs efforts pour travailler et publier ce guide du savoir être qui, à n’en pas douter, aidera plus d’une personne confrontée à cette réalité“, souligne M. Vincent Michel, Président de la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France.

Cette union entre l’Institut Randstad et la FAF se nourrit de richesses humaines partagées et témoigne d’une dynamique d’entreprise forte car mobilisatrice de tous les talents. Ce sont ces valeurs déclinées en principe d’action qui fondent le partenariat entre les deux institutions.