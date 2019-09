Lancement du 14e concours des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses

Handicap International, Leroy Merlin et leurs partenaires invitent tous ceux qui souhaitent rendre plus simple le quotidien de leur proche handicapé à participer à la 14e édition du concours des Papas bricoleurs et Mamans astucieuses. Parrainée par Jérôme Bonaldi, cette nouvelle édition qui associe astuces et partage est ouverte à tous : papas, mamans, grands-parents, nounous, instituteurs, ainsi que les ergothérapeutes et les orthophonistes qui facilitent le quotidien par des astuces ou des aménagements.

Un concours pour innover et partager ses idées, au bénéfice des personnes handicapées

Chaque situation de handicap est spécifique et les solutions mises à disposition sont rarement adaptées et souvent onéreuses. C’est pourquoi Handicap International, avec Leroy Merlin, appelle dès aujourd’hui les proches de personnes handicapées à imaginer, fabriquer et partager un système qui facilite la vie quotidienne des personnes handicapées.

En juin 2010, vingt réalisations seront retenues par le jury* et récompensées par des bons d’achat Leroy Merlin d’une valeur de 150 à 1600 €.

Les inventions seront ensuite publiées dans un guide diffusé gratuitement à plus de 80 000 exemplaires dans les enseignes Leroy Merlin et sur simple demande à Handicap International. Croquis, dimensions et matériaux y sont détaillés pour permettre leur reproduction.

Comment participer ?

Pour participer, c’est très simple, il suffit de :

1. demander le dossier de participation en appelant le : 04 72 84 26 86 ou le télécharger sur www.handicap-international.fr/papas-bricoleurs.

2. remplir le dossier en y joignant quelques photos et un croquis. Pas besoin d’être un professionnel du bricolage, de la simple astuce à la réalisation la plus complexe, toutes les idées sont bonnes. Les innovations peuvent concerner tous les aspects du quotidien : aménager la maison, communiquer, jouer, se déplacer, apprendre…

3. renvoyer avant le 1er mars le dossier finalisé à :

Concours des Papas Bricoleurs et des Mamans Astucieuses

BP 93161 / 69406 Lyon Cedex 03

Pour tous renseignements :

04 72 84 26 86

papasbricoleurs@handicap-international.org

www.handicap-international.fr/papas-bricoleurs