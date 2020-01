Lancement des Championnats du monde et de France de Sport Adapté

La course a commencé vendredi 28 Janvier avec la conférence de presse donnée à la Maison des Sports d’Eybens en présence de Bernard Thévenet. Pour lui, les compétiteurs en Sport Adapté, malgré leurs différences, sont des sportifs de haut niveau à part entière, se dépassant dans les épreuves avec la même soif de victoires que les sportifs dits « ordinaires ».

Une vidéo de la conférence de presse est visible sur sportwebregion.tv : (http://www.sportwebregion.tv/videos/249/conférence-de-presse-championnat-du-monde-&-france-ski-alpin-&-nord).

Ce lundi dernier sont arrivées les premières délégations étrangères : japonaise, espagnole et russe ! Dès mardi, la plupart étaient déjà sur les skis pour un entraînement sur les pistes d’Autrans. En effet, les conditions d’enneigement sur Lans en Vercors ne permettent pas d’accueillir les épreuves de ces championnats. Elles sont donc déplacées sur le site de la Sure à Autrans pour le ski alpin et au domaine de l’Achard pour le nordique (bas des pistes de la Sure).

Aujourd’hui, mercredi 2, a lieu le grand rendez-vous festif de la semaine : ne manquez pas la cérémonie d’ouverture.

Au programme :

A 17h45, l’ensemble des délégations internationales et des clubs sportifs français défilent dans les rues de Lans en Vercors (départ et arrivée au Chapiteau de l’Aigle – centre village). Sur la place de la mairie, vous écouterez l’allocution d’ouverture et l’interprétation des hymnes nationaux par l’école de musique itinérante des 4 montagnes.

Ces festivités se termineront sur le parking de l’Aigle avec un feu d’artifice suivi d’un apéritif et d’animations diverses.