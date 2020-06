Lancement de PRO-SAP le premier magazine de tous les professionnels des services à la personne

Martin Media, éditeur de revues professionnelles et grand public, présente PRO-SAP, le premier magazine professionnel dédié à l’ensemble du secteur des services à la personne. À l’heure où ce secteur — l’un des seuls à avoir résisté à la crise avec la création de 35 000 emplois en 2009 — accélère sa professionnalisation, PRO-SAP apparaît comme l’outil indispensable attendu par toute la profession. « Jusqu’à présent, il existait des revues “métier”, axées sur l’un ou l’autre des 26 domaines des services à la personne, mais aucun organe de presse transversal ne traitait de l’ensemble du secteur », explique Jean-Luc Poncin, directeur de la publication de PRO-SAP. Or, les besoins en informations (économiques, sociales, juridiques, humaines, commerciales, etc.) de ce secteur en plein développement sont bien présents.

Que ce soit les associations, les entreprises, les administrations ou bien les collectivités locales, tous les professionnels des SAP attendent un magazine professionnel, sérieux, ancré dans l’actualité, informatif, clair et objectif. C’est précisément le ton que s’est fixé PRO-SAP, qui a l’ambition de « décoder, informer sur les évolutions, les tendances du marché des SAP et sur tout ce qui fait l’actualité du secteur à travers un décryptage, des analyses, des interviews, des dossiers et des reportages en images », annonce Jean-Luc Poncin.

PRO-SAP : un magazine pour décoder le marché des SAP

Chaque numéro de PRO-SAP est structuré autour d’un dossier thématique central. Enquêtes, analyses, témoignages, informations confidentielles confèrent aux lecteurs de PRO-SAP un avantage considérable dans la perception, et donc dans la conduite du développement de leur activité. Parmi les prochains dossiers prévus : « Les enseignes nationales de SAP », « Quelle pérennité des dispositifs fiscaux ? », « Géolocaliser son personnel », « La certification », etc.

PRO-SAP : un magazine pour maîtriser la réglementation

Pour faire face à l’évolution constante du cadre réglementaire, chaque numéro de PRO-SAP synthétise les modifications décisives à prendre en compte. Fiches pratiques et conseils personnalisés livrent, « clés en main », les outils nécessaires pour tirer le meilleur parti des évolutions de la législation et adapter les contrats proposés en fonction des statuts de ses salariés et des prestations vendues. De plus, les abonnés bénéficient d’une analyse des spécificités propres à chacun des 26 domaines des SAP sur le site Internet www.prosap.fr.

PRO-SAP : un magazine pour bien gérer son personnel

Les salariés des SAP sont majoritairement employés en contrats à temps partiel et, dans certains métiers, se caractérisent par un faible niveau de qualification et un turnover important. PRO-SAP propose des stratégies pour fidéliser son personnel, le former de manière continue et en faire son meilleur ambassadeur auprès de ses clients. Parmi les premières problématiques traitées : faire le ménage avec des produits éco-responsables, encadrer la prestation de ses salariés avec des outils innovants de type « flash codes », développer la fidélisation de ses employés grâce à une politique de formation adaptée, etc.

PRO-SAP : un magazine pour développer son entreprise

Perçu comme le nouvel eldorado, le secteur des services à la personne s’est développé très rapidement pour représenter aujourd’hui près de 20 000 structures agréées. Chacune de ces structures doit donc être performante, sous peine de disparaître dans le maquis de l’offre. PRO-SAP met à la disposition de ses lecteurs des fiches pratiques, complétées de multiples outils sur www.prosap.fr, pour leur permettre d’accroître la performance de leur structure. « Mes salariés sont mes meilleurs commerciaux », « Développer de nouveaux services », « Quels canaux pour me faire connaître ? », « Nouveaux moyens de gestions à distance », « Rejoindre une franchise », « Nouvelles idées pour nouveaux marchés », etc., tels sont les premiers titres au programme des premiers numéros de PRO-SAP.

PRO-SAP : un magazine pour découvrir toute l’actualité des SAP

PRO-SAP est le témoin objectif de toute l’actualité des SAP : innovations technologiques, expériences innovantes, témoignage d’entrepreneurs ou de cadres pilotes de projets particuliers, observation d’initiatives locales ou de pratiques à l’international ; rien n’échappe à la sagacité de l’équipe rédactionnelle de PRO-SAP. « Notre volonté est de devenir l’observatoire irremplaçable du secteur des SAP », conclut Jean-Luc Poncin.

PRO-SAP : les informations pratiques

Numéro 1 : mai 2010

Numéro 1 : mai 2010

Périodicité : bimestriel

Nombre de pages : 48

Format : 20 × 27 cm

Prix au numéro : 15 €

Prix par abonnement (6 numéros par an + 1 HS) : 90 € au lieu de 110 €