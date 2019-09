Du 15 au 19 février, la Mairie de Paris, la Sodexo et les Restos du Coeur organisent une collecte de produits d’hygiène, vêtements et jouets pour bébés. Cette opération de déroulera dans 147 crèches municipales livrées par Sodexo, qui mettra à disposition sa logistique pour récupérer, stocker les dons et les faire parvenir aux Restaurants du Coeur Bébés.