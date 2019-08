Lancement de la première cabine téléphonique pour les sourds

Parce que la population sourde et malentendante peut encore difficilement accéder au téléphone aujourd’hui – un outil dont il est pourtant difficile de se passer dans la vie quotidienne – SCOP Signe, agence d’interprétation LSF implantée à Bordeaux, a décidé d’agir pour améliorer l’inclusion sociétale de ces personnes et faciliter leur accès à la citoyenneté.

C’est ainsi qu’elle vient de lancer dans ses locaux la première cabine téléphonique pour sourds et malentendants. Le fonctionnement est simple : les sourds, en se rendant au 57 rue Mouneyra à Bordeaux, pourront passer leurs appels via un interprète en LSF. Ce dernier traduit l’échange téléphonique entre la personne sourde, qui s’exprime en face de lui, et l’interlocuteur entendant qui est au téléphone.

Cette nouvelle prestation innovante est appelée « Coup de fil ». Au-delà de cette initiative, Signe souhaite démontrer aux collectivités la nécessité d’étendre ce service et de reprendre à leur compte l’initiative afin de le déployer sur le territoire aquitain.

Plus d’infos : www.signelsf.fr