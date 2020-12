Listen to this article Listen to this article





La secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, a annoncé le mardi 28 mai dernier, le lancement de la consultation nationale “#ActionHandicap”, menée par la plateforme de mobilisation citoyenne Make.org.

“Comment la société peut-elle garantir une vraie place aux personnes handicapées ?”

Le mardi 28 mai, la plateforme de mobilisation citoyenne Make.org lance, en partenariat avec le groupe Klesia, la Fondation OCIRP et le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH), la grande consultation nationale “#ActionHandicap”. Jusqu’au 31 août, les Français sont invités à proposer leurs solutions sur le site handicap.make.org.

Du côté du gouvernement, les résultats de la consultation nourriront la réflexion dans la perspective de la Conférence nationale sur le Handicap.

Du côté de la société civile, cette consultation marque le point de départ de la Grande Cause “#ActionHandicap”. Dans un second temps, les propositions plébiscitées seront transformées en actions concrètes, qui seront déployées à l’horizon 2022 par Make.org et ses partenaires référents sur le sujet (entreprises, associations, startup, institutions, médias…).

“Il est grand temps de changer le regard sur le handicap et de construire une société plus accueillante et bienveillante, qui reconnaît les personnes handicapées comme des citoyens à part entière”, estime Axel Dauchez, président de Make.org.

« En tant qu’assureur d’intérêt général, Klesia doit être exemplaire sur le sujet du handicap, tant vis-à-vis de ses collaborateurs que de ses clients. Et au-delà, nous portons cet engagement auprès de la société civile, depuis 12 ans, en soutenant des initiatives innovantes d’associations primées par le Prix Klesia Accompagnement Handicap, par exemple. Notre engagement dans la Grande Cause du Handicap est un pas de plus pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société. », déclare Christian Schmidt de La Brélie, président de Klesia.

« Engagé de longue date pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap et faire évoluer le regard sur le handicap, l’OCIRP se réjouit de cette initiative. Nous formons le vœu que la mobilisation citoyenne soit la plus large possible et ne doutons pas que les propositions visant à favoriser l’autonomie, un des axes prioritaires de notre fondation d’entreprise, seront nombreuses et de qualité. », estime Sylvie Pinquier-Bahda, directrice générale déléguée à l’Engagement social de l’OCIRP

« Nous constatons qu’une transition profonde est en cours, vers une société plus inclusive et participative pour les personnes handicapées. L’enjeu essentiel de cette nouvelle dynamique est de promouvoir l’autonomie et l’accès à la vie citoyenne des personnes en situation de handicap dans tous les lieux classiques de la vie quotidienne. Cependant, ce changement n’en est qu’à ses prémices. La transition vers une société plus ouverte et accueillante pour tous ses citoyens amène à dépasser la logique de « prise en charge » au sein d’une institution, pour accompagner la co- construction de réponses adaptées aux besoins et attentes des personnes. L’important est la multiplicité des réponses possibles et le libre choix de la personne à travers la prise en compte de sa parole. » selon Karine Reverte, Directrice Générale du CCAH

Aujourd’hui en France, 12 millions de personnes sont touchées, de manière directe ou indirecte, par le handicap. Soit près d’une sur cinq. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois plus élevé que celui de leurs concitoyens valides, et le handicap reste le premier motif de saisine du Défenseur des droits en matière de discrimination. Comment favoriser l’autonomie, la mobilité, l’égal accès aux transports, au logement, aux services publics, à l’éducation, à la culture, aux loisirs ? Comment lutter contre la précarité et les préjugés ? Autant de questions auxquelles les Français sont invités à apporter leurs solutions lors de cette consultation.

Fondée en 2017, Make.org est une plateforme de mobilisation citoyenne qui se définit comme un “accélérateur d’intérêt général”, et s’est donné pour mission “d’engager la société civile dans la transformation positive de la société”.

À propos de Make.org

Make.org est une Civic Tech proposant une plateforme de consultation et d’engagement à l’ensemble des acteurs de la société civile – citoyens, associations, entreprises et médias ainsi qu’aux institutions afin d’adresser des problématiques d’intérêt général essentielles pour la société : la lutte contre les violences faites aux femmes, la culture accessible à tous, la création de lien social, le soin de nos aînés… Ces consultations ont pour objectif d’engager les citoyens dans des actions concrètes et collaboratives au niveau local, national ou européen. Make.org s’engage dans ce processus à respecter sa Charte Éthique pour assurer la remontée des idées citoyennes, la transparence de la démarche et la lisibilité des résultats.

Handirect est partenaire de la grande cause du handicap “il est temps que l’on prenne à bras le corps la situation des personnes handicapées en France, malgré les politiques successives et et les réformes qui se succèdent, la majorité des personnes en situation de handicap ne se sente pas incluses et vivent mal leur situation et cela 45 ans après la loi cadre de 1975”

En pratique : La grande consultation nationale “#ActionHandicap” vous permet de proposer vos solution jusqu’au 31 août, sur le site handicap.make.org