Lancement de la campagne « Re-mind the gap »

Les associations françaises de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et pour l’accès à la santé dans le monde, lancent ce mardi 12 mai 2009, la campagne « Re-mind the gap ». Cette campagne, à laquelle participent plus de cinquante associations de nombreux pays à travers le monde, a pour but d’appeler les dirigeants des pays les plus riches, et notamment la France, à augmenter d’urgence leur contribution au Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dont les besoins d’ici 2010 sont estimés à au moins 5 milliards de dollars US supplémentaires.

Les engagements d’atteindre l’accès à la prévention, à la prise en charge médicale et aux traitements pour tous d’ici 2010, réitérés lors des deux derniers sommets du G8 par leurs dirigeants, doivent être tenus. Cela suppose obligatoirement une prise de conscience politique des pays du nord et une accélération des efforts financiers.

Sans une réponse urgente aux besoins financiers, les conséquences pour des millions de personnes dans les pays du sud seront dramatiques.

En savoir plus: http://campagne5milliardspourlefondsmondial.over-blog.org/