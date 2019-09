Lancement de la 9ème Campagne Handivalides

Le 6 février prochain, l’association Starting-Block, réseau d’associations étudiantes, lancera la 9ème édition de sa Campagne Handivalides. Tout au long de cet événement, qui se déroulera du 6 février au 30 avril 2014, vingt journées de sensibilisation seront ainsi organisées sur les campus des universités et grandes écoles de toute la France, dans le but de sensibiliser le monde de l’enseignement supérieur aux enjeux de l’inclusion des personnes handicapées. Au programme : Rencontres et échanges entre étudiants valides et handicapés, conférences, débats, ateliers de sensibilisation et mises en situation. Des forums handicap seront également organisés dans chaque ville participante pour permettre aux étudiants valides d’en savoir plus sur le quotidien des personnes handicapées. Plus d’infos sur : www.starting-block.org