Lancement de la 4e édition d’Handi2day du 22 au 26 octobre 2012

Des milliers de candidats de toute la France vont postuler à près de 450 offres d’emploi et avoir la possibilité de « décrocher » des entretiens d’embauche avec plus de 50 employeurs à l’occasion de cette semaine.

À la fois inédit et innovant, le salon Handi2day permet à des candidats handicapés, en poste ou non, de passer des entretiens d’embauche, d’où qu’ils se trouvent, via leurs ordinateurs, tablettes et/ou téléphones portables. Forts d’un succès jamais démenti depuis son lancement, Handicap.fr, Job2day et leurs partenaires renouvellent l’opération du 22 au 26 octobre. En avril dernier, la précédente édition d’Handi2day avait su séduire pas moins de 50 entreprises, 10 000 candidats et avait donné lieu à plus de 2 000 entretiens de recrutement.

Parrainée par l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), avec le soutien de Pôle emploi, cette nouvelle édition se déroulera quelques semaines avant « La semaine pour l’emploi des personnes handicapés. »

« L’Agefiph se tient à la disposition des entreprises en leur proposant une hotline conseils en recrutement, lundi 22 octobre, toute la journée. Deux consultants du Cabinet Nayan, habitués à travailler avec nous, répondront à toutes leurs questions, explique Pierre Blanc, directeur général de l’Agefiph. Un guide conseil est aussi à leur disposition sur le site dans l’espace Entreprises. Tout cela concourt à accompagner les entreprises dans leur politique d’emploi ».

Jean Bassères directeur général de Pôle emploi confirme : « Pôle emploi s’est engagé dans une politique volontariste d’intégration des personnes handicapées et la lutte contre les discriminations est l’un de ses enjeux principaux. Soutenir Handi2day, c’est ainsi répondre à des engagements concrets, novateurs et responsables. Cet événement nous permet d’accompagner vers l’emploi, les publics qui en ont le plus besoin. »

Les inscriptions déjà ouvertes : http://www.handi2day.fr/inscription

Pour les candidats, la participation est simple : il suffit de se rendre sur le site www.handi2day.fr et d’y déposer son CV. Ceux-ci pourront ensuite passer des entretiens avec les entreprises lors de la journée « portes ouvertes » (le 22 octobre), ou obtenir un/des rendez-vous téléphonique(s) en postulant aux offres d’emploi proposées par les différentes entreprises participantes. Celles-ci s’engageant à rappeler 100% des personnes ayant fait acte de candidature (un « chat » est disponible pour les candidats sourds/malentendants). A la veille des entretiens, des conseillers Pôle emploi seront mobilisés pour que les demandeurs d’emploi bénéficient de conseils : savoir démarcher un futur employeur, se présenter et convaincre, l’orientation pour sa carrière…