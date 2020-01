Lancement de la 2ème Semaine du chien guide d’aveugle

Du 23 au 29 septembre, la FFAC (Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles) lance avec les Ecoles fédérées la deuxième Semaine du chien guide d’aveugle. Cette année, le mot d’ordre de la campagne est la liberté ! Une liberté pour les personnes déficientes visuelles grâce au chien guide qui leur apporte autonomie, confort et sécurité dans les déplacements quotidiens.

• Une semaine de sensibilisation et d’information

En France, 65 000 personnes sont aveugles et près de 2 millions sont atteintes de malvoyance. C’est pourquoi la FFAC organise chaque année une semaine d’information sur le chien guide afin de sensibiliser le grand public mais aussi les personnes déficientes visuelles ainsi que leurs familles, à l’utilité d’un chien guide d’aveugle et à son apport au quotidien.

Un chien guide offre « la liberté » : chaque jour, un chien guide apporte plus de confort, de sécurité et d’autonomie aux personnes déficientes visuelles. Il leur permet de se déplacer plus facilement et plus sereinement en évitant les obstacles ou les dangers rencontrés au cours des trajets. Le chien guide redonne confiance et assurance à la personne déficiente visuelle et lui permet d’être plus à l’aise dans la vie professionnelle et sociale. Un chien guide change véritablement la vie des personnes qui en ont besoin. Cette semaine d’information permet également à la FFAC de rappeler à tous le travail remarquable réalisé par les acteurs de la chaîne de solidarité des chiens guides d’aveugles : professionnels des Ecoles, bénévoles, familles d’accueil, donateurs, … Tous sont indispensables pour développer la logistique et le travail que représente l’éducation du chien guide. Grâce à eux, les associations membres de la FFAC remettent chaque année toujours plus de chiens guides aux personnes déficientes visuelles. Ainsi, l’année dernière, 200 chiens guides ont été remis.

Dimanche 29 septembre, la Journée Portes Ouvertes des Ecoles de Chiens Guides d’Aveugles fédérées sera une occasion de découvrir le chien guide d’aveugle ! Dans une ambiance festive, les Ecoles de la FFAC ouvriront leurs portes le dimanche 29 septembre. Cette journée est l’occasion pour tous de venir à la rencontre des acteurs de cette chaîne de solidarité. Tout au long de la journée, de nombreuses animations seront proposées : démonstrations et exercices d’éducation du chien guide, visites de centre d’éducation, parcours dans le noir, ateliers sensoriels… Les enfants pourront également s’amuser autour de stands qui leur seront dédiés !

Le saviez-vous ?

• Un chien guide est remis gratuitement

• Un chien guide peut être remis à toute personne aveugle où malvoyante.

• Un chien guide a le droit d’entrer librement, et gratuitement, dans tous les lieux ouverts au public (commerces, cinémas, salles de spectacles, taxis, hôtels, maisons d’hôtes etc) Toutes les infos, programme détaillé de la JPO et adresses des écoles sur : www.semaine-chiensguides.fr