Lancement de handiQuesta.com, le 1er site d’emploi accessible à tous

handiQuesta.com, lancé sous le patronage de Valérie Létard, Secrétaire d’Etat à la solidarité est le premier site d’emploi accessible à tous et adapté à chacun des handicaps. Avec une entrée différente pour chacun des handicaps, il facilite le recrutement et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Plus qu’un simple site qui propose des annonces, handiQuesta mène également une démarche active auprès des candidats potentiels par le biais d’un programme de partenariats avec les principaux acteurs associatifs et institutionnels.



Chaque année, 468 000 personnes d’âge actif connaissent une situation de handicap. Avec 5 millions de personnes qui ont un handicap en France parmi lesquelles plus de 700 000* travaillent, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées est plus que jamais au cœur des préoccupations des entreprises.

handiQuesta.com, le premier site d’emploi en France accessible à tous, propose des offres de recrutement à destination des personnes en situation de handicap, mais également aux personnes valides. La force du site réside dans les différents modes de navigation développés. Ainsi pour le même site, handiQuesta.com propose 5 versions différentes adaptées à chacun des handicaps : un accès aux personnes atteintes de déficience visuelle (mal-voyant et non-voyant) et deux autres accès dotés d’une technologie de navigation par défilement ou par pointage. Il permet au plus grand nombre de consulter l’intégralité des informations publiées, qu’il s’agisse des offres d’emploi mais aussi de l’ensemble du contenu (présentation des entreprises et de leurs actions en faveur du handicap, informations partenaires, etc.).

« Les entreprises s’engagent de plus en plus en faveur des travailleurs handicapés, et mettent souvent en place des actions exemplaires. Mais il y avait selon nous deux chantiers importants à mettre en place pour favoriser l’insertion professionnelle : d’une part une démarche active auprès des associations et des centres de formations pour toucher les candidats potentiels, et d’autre part le développement d’un site internet de recrutement adapté et réellement accessible à tous.» explique Philippe Kron co-fondateur de handiQuesta.com.

handiQuesta n’est pas seulement un site d’emploi mais il favorise également l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Plusieurs entreprises ont déjà vu en ce site une véritable opportunité de recruter et de développer leur politique de recrutement en faveur des personnes en situation de handicap.

Pour en savoir plus : www.handiquesta.com

HandiQuesta : un site décliné en 5 versions

handiQuesta est accessible aux personnes atteintes de déficience visuelle (malvoyant et non-voyant) et doté également d’une technologie de navigation par défilement et par pointage.

* source rapport d’activité Agefiph 2007