Lancement de CreaRîF Entreprendre autrement, une convention d’affaires dédiée aux futurs entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire

Le lancement de l’édition 2010 de CreaRîF Entreprendre Autrement a lieu aujourd’hui au Conseil Régional d’Île-de-France, en présence de Jean-Paul Planchou, Vice-Président chargé du Développement économique, de l’Emploi, des NTIC, du Tourisme, de l’Innovation et de l’Economie sociale et solidaire et de Jean-Marc Brûlé, Président de l’Atelier. CréaRîF Entreprendre Autrement est la convention d’affaires pour les créateurs d’activité en économie sociale et solidaire en Ile-de-France. Ces acteurs de changement entendent créer une activité pour résoudre un problème social ou environnemental, font le choix d’une organisation démocratique pour leur future entreprise ou souhaitent réinvestir leurs futurs bénéfices dans le projet social de leur structure.

Concrètement, CréaRîF Entreprendre Autrement se fait en plusieurs étapes. Le premier temps est consacré à l’appel à projets qui aura lieu du 1er juin au 15 septembre 2010. Pendant cette période, les porteurs de projets sont invités à déposer leur candidature sur le site internet de CréaRîF Entreprendre Autrement (www.crearif-entreprendre-autrement.org). 200 dossiers de candidature sont attendus. Pour concourir, les projets doivent intégrer une dimension économique et sociale, et prendre en compte les spécificités de leur environnement.

Après le 15 septembre, chacun des 200 candidats sera contacté pour bénéficier d’un diagnostic conseil gratuit et faire le point sur son projet. A l’issue de cette première prise de contact, 50 candidats seront retenus pour participer à une journée de convention d’affaires qui aura lieu fin novembre. Cette journée, véritable speed-dating social et solidaire, permettra aux 50 futurs créateurs d’activité de rencontrer des partenaires techniques et financiers ciblés qui les appuieront pour concrétiser leur projet d’économie sociale et solidaire.

L’édition 2010 de CréaRîF Entreprendre Autrement se clôturera avec la nomination d’une dizaine de lauréats, dont les projets sont particulièrement innovants et originaux.

A propos de CréaRîF Entreprendre Autrement

CréaRîF Entreprendre Autrement est portée par L’Atelier – Centre de ressources régional de l’Economie sociale et solidaire, association créée en 2007 à l’initiative du Conseil Régional d’Ile-de-France, mais aussi de diverses collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs du secteur. Cet organisme a pour but de favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire en Ile-de-France. Ouvert au public depuis octobre 2008, il répond aux attentes pratiques et théoriques des citoyens, des porteurs de projets et des acteurs publics et économiques.

L’économie sociale et solidaire, c’est :

L’économie sociale et solidaire représente plus de 2 millions d’emplois en France soit près de 10% des emplois, dans des secteurs aussi divers que le commerce équitable, les entreprises d’insertion, le tourisme social, les régies de quartier, l’agriculture de proximité, la culture, l’éducation, les coopératives, les services de proximité… L’Île-de-France est la première région en termes d’implantation de l’économie sociale et solidaire puisqu’elle accueille environ 30 000 établissements, soit plus de 14% du nombre total d’établissements en France. Elle est également la première région en termes d’emplois dans l’économie sociale et solidaire avec près de 360 000 salariés.

Depuis 2005, la Région Île-de-France soutient activement le développement de cette autre économie, auquel elle consacrera 11,8 millions d’euros cette année. Première Région française à couvrir la totalité des besoins de financement des entreprises du secteur, elle a lancé le 21 septembre 2009 Equisol, premier fonds d’investissement dans l’ESS.