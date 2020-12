L'Agefiph récompense huit athlètes handicapés

Listen to this article Listen to this article





Chaque année, l’Agefiph récompense des sportifs handicapés particulièrement méritants, conciliant emploi et/ou études et sport de haut niveau. Huit athlètes ont été désignés pour être lauréats des bourses 2008 et ont reçu leur récompense lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la Halle Georges Carpentier (Paris), le jeudi 9 juillet dernier.

Tanguy du Chéné, président de l’Agefiph a procédé à la remise de bourses Agefiph d’une valeur de 3 000 €, à chacun des huit athlètes qui s’étaient portés candidats à leur obtention au regard des critères d’attribution. Au plan sportif, ils devaient pratiquer régulièrement et assidûment un sport au sein de la Fédération Française handisport (FFH) a minima au niveau national, en ayant participé aux derniers championnats de France de leur discipline. Au plan professionnel, ils devaient être bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987, être engagés dans un projet visant une insertion professionnelle durable (recherche d’un emploi et/ou d’un emploi moins précaire, réorientation après un accident, évolution d’une qualification), être âgé de plus de 16 ans, ne pas être fonctionnaire et poursuivre, pour les élèves et les étudiants un enseignement professionnel ou être dans un cursus devant conduire à un emploi clairement identifié. La sélection des athlètes candidats a été effectuée à partir des deux autres critères : un projet professionnel cohérent clairement identifié et une pratique sportive nécessitant d’être soutenue et compatible avec la réalisation d’un projet professionnel. C’est un jury composé à part égale de représentants de la FFH et de l’Agefiph qui a désigné les lauréats.

Nicolas Dider, tennisman, 26 ans, fait partie de l’équipe de France des sourds et malentendants. Il a participé aux Championnats d’Europe individuel. Classé 15e à la Fédération Française de Tennis. Il est actuellement moniteur stagiaire en contrat de professionnalisation, en alternance avec le club et le CREPS de Reims. Il passe en parallèle cette année le DEJEPS Tennis (Diplôme d’Etat) avec comme projet professionnel de créer une école de tennis pour enfants sourds. Car actuellement rien n’est mis en place dans les clubs pour accueillir des enfants sourds et malentendants en dessous de 10 ans – ce qui freine le potentiel éventuel de ces jeunes pour le haut niveau.

Christophe Carlier, basketteur, 23 ans, pratique en équipe de France en catégorie espoir, et fait partie du club Handibasket le Cannet dans lequel il évolue en équipe 1. Christophe a suivi, dans un premier temps, des études dans la comptabilité (BEP puis Bac Pro) et a ensuite entamé une licence en art de communication et de langage. Son projet professionnel est de s’orienter dans les milieux bancaires ou au sein des collectivités pour mettre en pratique ses diplômes. Il a entamé les démarches pour obtenir la RQTH et débute sa recherche d’emploi.

Cyril Jonard, judoka, 33 ans, est un sportif de haut niveau confirmé : multiples champion de France, champion d’Europe, champion du Monde et champion Paralympique. Passionné du judo, il souhaite pouvoir transmettre son savoir. C’est pourquoi il est éducateur dans son club de judo. Pour autant, il rencontre des difficultés à construire son projet professionnel autour du judo ou autour de son premier projet : kinésithérapeute. Il suit donc actuellement un bilan individualisé complet pour construire un nouveau projet professionnel plus proche du marché du travail.

Hervé Larhant pratique la voile handisport à haut niveau. Il fait partie de l’équipe de France. Son plus grand résultat (outre des performances sur plusieurs courses et championnats internationaux) est celui des Jeux Paralympiques de Pékin : vice-champion paralympique en sonar par équipe. Professionnellement, Hervé est trésorier et secrétaire au sein de l’association handisport Quimper. Son projet est de proposer un montage financier au conseil général pour ouvrir et pérenniser un poste à mi-temps qui coordonnerait et développerait la pratique sportive proposée par l’Association au niveau du handisport.

Guillaume Launay, nageur, 23 ans, pratique à un très bon niveau national, puisqu’il participe aux championnats de France et il commence à faire quelques meetings internationaux. Il est inscrit sur la liste espoir. Détenteur d’un Bac Pro Secrétariat, il est actuellement secrétaire du club de Dinard Olympique Natation. Son projet professionnel est de suivre deux formations : une de perfectionnement en informatique et une autre par le GRETA qui lui permettra d’obtenir un BTS « Assistant de Direction » qui lui ouvrira d’autant plus de possibilités professionnelles.

Ludovic Lemoine, 23 ans, est un jeune escrimeur au talent déjà confirmé. Il participe à toutes les compétitions nationales et internationales. Au classement mondial, Ludovic est 13ème au fleuret et 18ème au sabre. C’est un potentiel de l’équipe de France d’escrime handisport. Ludovic est dans son projet professionnel aussi mature que dans son projet sportif. Il termine son Master 2 des PME-PMI pour être l’an prochain sur le marché de l’emploi. Il a commencé sa recherche pour anticiper au mieux, et ainsi continuer à concilier vie professionnelle et vie sportive.

Yann Nouard, nageur, 24 ans, est multiple champion de France dans sa catégorie. Il participe régulièrement aux compétitions internationales, et s’est qualifié pour les Jeux Paralympiques de Pékin où il a fait un temps à la hauteur de sa préparation. Yann est intégré au CREPS de Talence dans lequel il s’entraîne à haut niveau et où il suit aussi une formation professionnelle : le BEESAN (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation). Il a déjà réussi le tronc commun et termine sa spécialisation.

Maxime Stephan, 33 ans, pratique la voile handisport à un niveau national et international. Maxime est entré depuis peu sur la liste espoir qui laisse présager d’un projet sportif encore plus abouti. Professionnellement, il possède déjà une expérience solide, qui lui permet de suivre une VAE, validation des acquis de l’expérience, dans le but d’obtenir un Master Marketing Produit. Cette validation lui permettra de trouver un emploi pérenne.

C’est le 19 juillet 1999 que l’Agefiph et la Fédération Française Handisport ont signé une première convention de partenariat destinée à attribuer une bourse, chaque année, à des sportifs particulièrement méritants et ayant valeur d’exemples du fait de leur mérite à concilier emploi et/ou études et sport de haut niveau.