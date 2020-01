L’Agefiph présente ses résultats 2007

L’Agefiph a présenté son rapport d’activité 2007, jeudi 17 avril 2008, lors de son assemblée générale. 200 personnes étaient présentes pour échanger autour du thème “l’emploi des personnes handicapées, une oeuvre collective”.

L’année 2007 a vu la confirmation des efforts engagés par l’Agefiph, avec une activité qui progresse de plus de 13% par rapport à l’année 2006. Plus de 250 000 interventions ont bénéficié aux personnes handicapées et près de 65 000 aides et appuis ont été apportés aux entreprises. La croissance a concerné l’ensemble des domaines d’intervention de l’Agefiph, avec une forte progression de la formation (+20%).