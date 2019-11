L’AGEFIPH moteur financier de la formation

Trouver des candidats handicapés qui peuvent répondre aux critères de recrutement du monde des assurances n’est pas choses facile et certaine compagnie ont compris la leçon. Elles ont décidé de se réunir pour faire naître le GEAM, un dispositif qui permet le pré-recrutement et dans un premier temps, la formation au métier de conseiller clientèle destiné aux personnes handicapées qui souhaitent travailler dans le milieu de l’assurance et de la prévoyance. La mise en place de ce dispositif a nécessité l’appui de l’AGEFIPH. C’est N. Mazière de l’AGEFIPH de Poitou-Charentes qui a géré ce dossier.

Quelle a été l’origine de ce projet ?

Ce Projet réunit les compagnies d’assurance qui ont leur siège social dans la Région de Niort à part ce qui concerne la GMF. Elles cherchaient toutes des candidats de niveau Bac plus deux mais sans grand succès. Un jour, il a fallu se rendre à l’évidence que pour arriver à rendre le secteur attractif, il fallait s’unir. Mais ce n’était pas si facile que cela car toutes étaient concurrentes et visaient le même objectif de recruter des personnes handicapées. Bien que volontaires, ces sociétés devaient faire attention à ne pas se marcher sur les pieds.

Qu’est-ce qui a fait la différence ?

Les besoins étaient les mêmes et la nécessité de mutualiser les moyens pour recruter et former des candidats est apparue aussi évidente que nécessaire. Nous avons donc travaillé sur la définition des profils que chacune d’elles avait communément besoin. Car l’action devait bénéficier à toutes de manière égalitaire.

Concrètement, comment les modules se sont- ils construits ?

Nous avons ensuite travaillé avec des organismes de formation pour définir ceux qui seraient les plus performants. Trois ont été choisis pour répondre chacun à une étape du dispositif :

Les Terrasses, établissement qui assure la remise à niveau des candidats, l’AFPA, qui propose une formation diplômante niveau bac de « conseiller service clients à distance » et enfin l’IFPASS, qui travaille sur les fondamentaux de l’assurance, les bases du métier et du monde de l’assurance.

Nous avons construit aves ces organismes un module qui mène à un poste de niveau bac ouvrant vers un bac + 2 tels que souhaité par les assureurs. Un travail qui a demandé près de 5 mois pour être validé par les assureurs et l’Agefiph. Mais ce résultat très positif a motivé l’ensemble des acteurs du projet.

Comment les premiers stagiaires ont-ils pu bénéficier de ce dispositif ?

Nous avons lancé un processus de recrutement par le biais des CAP Emploi et des missions locales. Le niveau requis était le niveau V. Quarante-six candidats se sont présentés à qui nous avons fait passer des tests via la plateforme vocationnelle de Pôle Emploi pour déterminer ceux qui ont les capacités de travailler dans ce métier. Ce passage se fait avec des tests reconnus et éprouvés. Les personnes sélectionnées ont rejoint le les Terrasses pour vérification des capacités d’apprentissage des candidats. Au cours de ces deux étapes, il y a déjà des abandons. Sur les 46 présents au début, nous n’en retiendrons que 13.

A quel moment les candidats rencontrent- ils les futurs employeurs ?

Immédiatement après l’étape précédente, les candidats retenus passent par un jobdating avec les employeurs et les premiers choix se font en fonction des affinités et des compétences.

Les 13 candidats sélectionnés suivent ensuite une formation de 12 mois à l’AFPA.

Qui finance l’ensemble de ce processus ?

La partie pédagogique est financée à 50% par l’Agefiph et à 50% par la Région. Les rémunérations sont financées à 100% par l’Agefiph.

Quel bilan faites-vous de cette première promotion ?

Tous les candidats ont terminé avec succès leur formation et une personne a abandonné pour raison médicale. Chacun a obtenu une attestation de compétences et un titre AGPA. Ils ont ensuite rejoint leur employeur et sont suivis jusqu’à la fin de leur intégration par l’établissement les Terrasses.

Quel est la suite à venir ?

Nous avons lancé une nouvelle promotion, avec cette fois-ci, un critère de mobilité qui ouvre le recrutement au-delà de la Région Poitou-Charentes. Nous avons aussi ouvert le dispositif à d’autres compagnies d’assurances. Nous avons aussi accueilli dans le dispositif la CRAM Centre-Ouest qui a sensiblement les mêmes besoins que les assureurs. Autre changement de taille, c’est l’Agefiph qui finance en totalité cette nouvelle promotion.

Allez-vous continuer à appuyer ce projet ?

Tant que cela correspondra au besoin des entreprises, l’Agefiph le soutiendra mais nous avons pu constater que des assureurs essaient de mettre en place un dispositif parallèle. Multiplier ce type d’initiative serait une bonne chose et l’Agefiph est prête à répondre aux sollicitations.