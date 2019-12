L’Agefiph lance sa nouvelle campagne nationale avec l’acteur Jamel Debbouze

Pour sensibiliser les 27 000 entreprises de moins de 100 salariés qui n’emploient aucun travailleur handicapé, l’Agefiph change de ton et lance une nouvelle campagne nationale. En rupture avec ses campagnes précédentes, l’Agefiph fait appel, pour la première fois, à une personnalité. L’acteur Jamel Debbouze sera l’ambassadeur de la campagne 2009 : « Fonce ! ».

Le comédien Jamel Debbouze, une des personnalités préférées des français, dont la réussite a fait oublier le handicap, assume celui-ci publiquement pour la première fois et met en scène la campagne à travers une communication accessible, décalée, qui déculpabilise : « Fonce ! ».

Ce choix permet à l’Agefiph de communiquer sur ses actions auprès des entreprises et des personnes handicapées sur un ton nouveau à l’approche de l’échéance du 1er janvier 2010**. Des objectifs ambitieux

pour faire évoluer l’attitude des pme-pmi et des personnes handicapées à travers des messages pour lever le handicap.

Les thèmes de la campagne

– l’Agefiph contribue à lever les obstacles à l’insertion, en finançant la mise en accessibilité des entreprises et postes de travail,

– elle offre des milliers de formations professionnelles, concrétisant ainsi le droit des personnes handicapées à

l’acquisition de réelles qualifications professionnelles.

Un ambassadeur qui s’implique et interpelle

L’acteur Jamel Debbouzze sert de révélateur à cette campagne offensive dans le bon sens du terme. Pas provocante mais convaincante ; pas culpabilisante mais dédramatisante et interpellante. Lui-même handicapé depuis l’adolescence, Jamel Debbouze a construit son emploi et monté une entreprise dont la réussite est un exemple à suivre par nombre de personnes en difficulté d’insertion professionnelle.

Son handicap et son audace sont devenus, en quelque sorte, sa signature ; aux côtés de l’Agefiph, il devient l’ambassadeur de celle de la campagne : « Fonce ! ». Interpellant les décideurs à passer à l’action.

Mise en scène et jouée par Jamel Debbouze, la campagne se déclinera autour de deux spots valorisant les aides et services de l’Agefiph et de ses partenaires: