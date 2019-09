L’Agefiph fait le bilan de la 13e semaine de l’Emploi

En dépit d’un contexte de crise et de pandémie grippale, la 13e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées coordonnée par l’Agefiph, le FIPHFP et l’Adapt, a rencontré un fort succès. En particulier, les animations phares de l’Agefiph ont été plébiscitées : la web-TV Handichat a permis des échanges riches et nombreux entre experts, entreprises et personnes handicapées. L’opération « Un jour, un métier en action© » a conquis davantage d’employeurs, satisfaits de proposer un poste de travail en direct à une personne handicapée pour qu’elle le teste.

120 000 pages vues sur Handichat.fr. Trois fois plus qu’en 2008 ! Avec 18 000 visiteurs uniques et 53 heures de programmes traduits en LSF. Les internautes ont posé 4 220 questions et déposé 3 394 CV en direction des 45 entreprises participant aux chats. 4 000 internautes se sont connectés au chat associant Jamel Debbouze et Pierre Blanc, directeur général de l’Agefiph. Succès sur internet mais également sur le terrain avec plus d’une dizaine d’ateliers Handichat qui ont permis à des personnes ne disposant pas d’ordinateur ou peu familières d’internet de participer.

Un nouveau record pour ”Un Jour, un métier en action©” avec 2 200 binômes mis en place, soit 47% de progression par rapport à 2008 ! Permettre à une personne handicapée en formation ou en recherche d’emploi d’exercer un métier, en binôme avec un salarié valide, l’espace d’une journée mobilise toujours plus les entreprises. Elles y voient l’occasion d’un « sourcing » pour de futurs recrutements mais aussi de mener une action de sensibilisation au handicap en interne auprès de leurs salariés.

L’Agefiph et ses équipes a organisé 341 évènements de nature multiple (forums emploi, portes ouvertes dans des centres de formations, tables rondes, ateliers de recherche d’emploi et de coaching …) qui ont enregistré la participation cumulée de plus de 10 000 personnes handicapées et plus de 5 000 entreprises. Témoignant ainsi de leur forte implication.

Une étude qui conforte et interroge. Trois ans après sa première étude qualitative donnant la parole à des salariés handicapés, l’Agefiph, associée au cabinet Thomas Legrand Consultants, s’intéresse de nouveau à la façon dont les salariés handicapés voient et vivent.

La semaine, ou comment changer les regards et les comportements sur l’emploi des personnes handicapées

l’entreprise. Par rapport à l’enquête précédente, des résultats sont confortés. Les chefs d’entreprises sont satisfaits des salariés handicapés. Cependant, le plus souvent d’avantage impliqués dans leur travail que leurs collègues valides, ceux-ci ont tendance à taire leur handicap. Ce qui peut générer entre le salarié handicapé qui nie son handicap et n’envisage pas d’évoluer professionnellement et le chef d’entreprise qui ne recevant pas de message sur cette situation ne comprend le refus d’évoluer ou de se former de son salarié. Un cercle vicieux s’installe qui est source d’incompréhension mutuelle. Des pistes d’actions que l’Agefiph entend investir pour assoir davantage son rôle d’accompagnant des entreprises et des personnes.

Une mobilisation plus conséquente des médias nationaux et locaux. L’Agefiph, en régions comme à Paris, a largement répondu présente aux sollicitations médiatiques pour parler de l’emploi des personnes handicapées. Elle remercie les entreprises et les partenaires qui ont accepté de recevoir des journalistes pour montrer la réalité concrète de l’emploi et du handicap. Elle apprécie que les médias aient joué le jeu pour parler d’un sujet de société important, d’autant plus en période de crise.

Retrouvez tous les évènements de la 13ème édition sur www.semaine-emploi-handicap- agefiph.fr. Tous les programmes Handichat sont disponibles en différé ainsi que 19 reportages sur les évènements régionaux et une galerie de photos des manifestations marquantes. Des reportages sur l’opération « Un jour, un métier © » ont également été tournés avant, pendant, après la rencontre : des entreprises et des personnes handicapées témoignent de la journée passée ensemble

Les futurs temps forts de l’Agefiph :



– Convention nationale « Réussir ensemble » : mercredi 20 janvier, à Paris.

– Campagne nationale Jamel Debbouze : mars-avril 2010.

– Participation aux 41e Olympiades des métiers.