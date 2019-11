L’Agefiph et Posterscope Agency remportent le Top/Com d’Or

L’Agefiph et Posterscope Agency ont reçu le Top/Com d’Or Corporate Business 2012 dans la section « Campagne de Publicité d’intérêt général » récompensant la campagne « C’est normal » conduite en 2011 avec Grégroy Cuilleron comme ambassadeur. La campagne de l’Agefiph, imaginée par Posterscope Agency, était en concurrence dans cette catégorie avec les campagnes du Ministère de la Culture et de la Communication, de l’AFPA, et de la RATP.

Les Top/Com distinguent chaque année les meilleures réalisations dans tous les métiers de la communication : digital, design, campagne, relations presse et publiques, marketing, édition… Ils sont décernés par un jury composé d’annonceurs. En obtenant ce Top/Com d’Or pour sa campagne publicitaire, l’Agefiph voit récompenser sa stratégie visant à « faire changer le regard et les comportements face au handicap dans la vie au travail », en s’adressant à l’opinion publique et en développant le partenariat avec les grandes entreprises et les PME pour relayer son message. « A travers ses campagnes de communication, l’Agefiph agit directement sur les représentations et les stéréotypes dans l’univers du travail. Le relais des entreprises qui ont adhéré sans réserve, nous est précieux pour faire changer le regard de tous les Français sur l’emploi des personnes handicapées », estime Jean-Marie Faure, Président de l’Agefiph.

La force de la campagne mise en oeuvre par Posterscope Agency repose sur le concept teaser volontairement énigmatique « Ici nous sommes là et c’est normal ! », sans signature ou autre explication, ainsi que sur l’originalité de la stratégie. Et cette campagne « goodvertising » est devenue immédiatement une campagne d’intérêt général à laquelle se sont associées plus de 100 entreprises, PME/PMI et Grands groupes tels que : Accor, Safran, Banque Populaire, Eiffage, Casino, Manpower…représentant du média gracieux pour l’Agefiph (environ 20 000 points d’affichage sur les façades d’immeubles, les halls d’entrée et les vitrines,…) avec une amplification du buzz dès le démarrage de la campagne. Deux temps de campagne orchestrés sur l’ensemble du dispositif on et off à travers : un spot pub TV, la presse écrite, le digital (site, e-mailings, e-pub, blogs influents,…), les retombées presse grâce au très fort soutien en relations presse. Sans oublier la mise en place d’un baromètre d’image et notoriété avec BVA, qui permet d’afficher des scores très performants, avec notamment le gain de 5 points en termes d’image et 13 points en notoriété.

L’Agefiph et Posterscope Agency ont, par ailleurs, reçu le Prix Spécial Top/Com de l’Expression. L’objectif de ce prix est de récompenser les lauréats ayant été le plus clair sur le fond et ayant particulièrement soigné la forme de leur

présentation devant le jury des Top/Com.

Un beau doublé qui récompense également Grégory Cuilleron pour son engagement aux côtés de l’Agefiph : « Je suis très fier que la campagne ait été appréciée par le milieu de la publicité. Cela montre, qu’au-delà du bien fondé d’un tel projet, et d’une telle cause, les moyens et la réflexion marketing ont été de grande qualité! Félicitations à tous les acteurs de ce projet », a-t-il déclaré.