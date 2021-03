L’Agefiph et la Fédération Française Handisport unies pour l’emploi

Ecouter article Ecouter article





L’Agefiph et la Fédération Française Handisport signent un partenariat pour l’emploi des personnes handicapées.

L’Agefiph et la Fédération Française Handisport (FFH) donnent le coup d’envoi d’un partenariat pluriannuel ambitieux. Avec le thème du sport, ils s’engagent à mobiliser les entreprises, accompagner des sportifs de haut-niveau dans leur parcours professionnel et à communiquer pour faire évoluer les représentations autour du handicap au travail. Autour de valeurs partagées, cette convention fixe les ambitions d’une collaboration progressive jusqu’en 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris.

« En 2024, la France accueillera l’une des plus grandes compétitions sportives du monde. A mes yeux, elle symbolise le mieux les valeurs les plus nobles du sport : la fraternité, le dépassement de soi et la joie de célébrer ensemble la performance. Au-delà de la joie d’être ensemble, les Jeux sont aussi de formidables opportunités d’emploi qui doivent bénéficier aux personnes handicapées. La convention que nous signons aujourd’hui avec Guislaine Westelinck nous permettra, l’Agefiph et la Fédération Française Handisport, d’y veiller ensemble et de contribuer à la construction d’un monde du travail inclusif. » précise Malika Bouchehioua, présidente de l’Agefiph.

« Unir nos écosystèmes avec l’Agefiph est une fierté pour la Fédération, et presque une évidence, tant le monde de l’entreprise et celui du sport se rejoignent sur de nombreux terrains. Ils ne peuvent que s’enrichir mutuellement. La valorisation des talents individuels au bénéfice d’un projet commun, ou d’un collectif, est notre vocation commune avec l’Agefiph. Par la levée des freins, l’esprit d’équipe, le partage et le dépassement de soi, chacun doit pouvoir façonner un projet de vie et s’y épanouir avec succès. Sur la thématique essentielle de l’emploi, l’Agefiph sera pour tous nos membres, et nos sportifs de haut-niveau, un coéquipier central et décisif », se réjouit Guislaine Westelynck, présidente de la Fédération Française Handisport.

Cette convention a pour fondement et pour ambition de concourir à :

– L’intégration sociale des personnes en situation de handicap, grâce à l’emploi.

– L’amélioration de leur qualification professionnelle.

– La promotion du recrutement et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

–La construction d’une relation pérenne autour d’objectifs communs, avec l’exigence partagée de contribuer à une inclusion attentive et performante des personnes en situation de handicap, au sein des entreprises et au cœur de la société, avec le renfort des valeurs du sport.

Les axes principaux qui animeront le partenariat durant trois ans, visent à :

– Promouvoir le partage d’expériences et sensibiliser les équipes de l’Agefiph et le réseau des référents handicap de l’Agefiph, aux atouts du sport pour les personnes en situation de handicap.

– Mobiliser les entreprises partenaires de la Fédération Française Handisport, autour de l’emploi des personnes en situation de handicap.

– Optimiser le rapprochement des offres et demandes d’emploi pour les licenciés du mouvement handisport.

– Accompagner les démarches d’insertion ou de reconversion professionnelle des sportifs de haut-niveau.

– Suivre et partager le parcours d’athlètes et d’équipes handisport dans leur pratique, en valorisant l’apport de l’insertion professionnelle dans leur projet de vie.

