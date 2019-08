L’Agefiph et Handiexpert se mobilisent pour l’insertion des jeunes diplômés

Afin de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés en situation de handicap, l’AGEFIPH a mandaté Handiexperh dans la région Nord Pas de Calais pour accompagner les étudiants dans leur démarche. Aux étudiants et jeunes diplômés sortis de l’enseignement supérieur depuis moins d’un an, l’AGEFIPH et Handiexpert proposent ainsi une gamme de service individualisée. Cette offre doit permettre un accompagnement destiné à développer les expériences professionnelles (stages, alternance, jobs, premier emploi), projets d’orientation, réorientation et préparation au marché du travail (CV, entretiens…).

Aux entreprises qui souhaitent s’engager dans une politique en faveur de l’emploi des personnes handicapées (promouvoir les métiers auprès des étudiants, identifier les candidats susceptibles de répondre aux besoins de recrutement, ils offrent une aide dans les démarches administratives.

En savoir plus: www.handiexperh.com et www.agefiph.fr/.