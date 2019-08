L’Agefiph, au coeur de Planète PME, présente ses résultats

Le 16 juin prochain l’Agefiph s’installera au salon « Planète PME ». Partenaire du salon, elle présentera ses résultats annuels lors du congrès des patrons de PME. Le salon est organisé par la CGMPE, membre du conseil d’administration de l’Agefiph, au Palais des Congrès de Paris.

Deux objectifs guident la participation de l’Agefiph, partenaire de ce grand rendez-vous où 15 000 patrons de PME sont attendus.

Tout d’abord, faire connaître les solutions opérationnelles d’emploi et de maintien dans l’emploi, de formation et qualification, d’élaboration d’un projet professionnel des personnes handicapées et d’accessibilité à l’entreprise proposées par l’Agefiph à destination des entreprises soumises à l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs.

Ensuite, inciter les employeurs, qui ne répondent pas encore à cette obligation, à passer à l’action, en particulier les entreprises sans aucun salarié handicapé, susceptibles de voire leur contribution financière à l’Agefiph fortement majorée en 2010. En d’autres mots, rendre les PME handi-accueillantes !

Près de 27 000 entreprises de moins de 100 salariés n’emploient aucun travailleur handicapé. Pour l’Agefiph, il est urgent d’agir pour leur éviter de voir leur contribution financière au Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées fortement majorée.

C’est pourquoi, elle répondra, sur son stand, à toutes les questions que les employeurs se posent sur l’obligation d‘emploi des personnes handicapées dans le secteur privé.

Les principaux résultats 2008 de l’Agefiph

En 2008, l’Agefiph est l’organisme qui soutient le plus grand nombre de projets de qualification de personnes handicapées.Elle a permis à 81 000 personnes d’entrer en formation, soit une progression de 13% par rapport à 2007. Ce qui explique une augmentation en insertion de +3% de personnes en recherche d’emploi handicapées et un placement accru de 8% par le réseau Cap emploi. Et ce malgré la crise.

D’ailleurs en augmentant considérablement ses engagements (+24%, 584M€), l’Agefiph traduit concrètement sa volonté d’amplifier son action en direction des personnes handicapées et des entreprises.

Ainsi la Prime Initiative Emploi a pleinement atteint ses objectifs en 2008 :

24 253 personnes ont bénéficié d’une embauche primée par l’Agefiph (+11% par rapport à 2007) dont 37% ont donné lieu au versement de la PIE. Et 52,5% des établissements primés ont 20 salariés et plus.

En direction établissements à « quota 0 », l’Agefiph maintient sa pro activité. A l’approche de 2010, l’Agefiph met tout en œuvre pour les mobiliser. Plus de 9 200 établissements ont déjà bénéficié d’un diagnostic gratuit et de préconisations d’actions.

Enfin, la création d’activité reste toujours aussi soutenue : plus de 3 060 créations enregistrées, notamment grâce à une nouvelle offre de services Agefiph destinée à aider à la pérennisation de l’entreprise.

Rappelons aussi que dès octobre, l’Agefiph a décidé de mettre en place un plan de soutien de 135M€ pour contrer les effets de la récession sur l’emploi des personnes handicapées.