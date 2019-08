L’Afssaps met en garde contre un essai anti-sida

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a lancé une mise en garde contre un essai « non autorisé » d’un produit à base de plantes proposé sur le Net aux personnes infectées par le Vih. La mise en garde vise « le protocole expérimental dénommé A72 ou JMAR, proposé par l’association Sidaventure par le biais de son site internet, n’a fait l’objet d’aucune autorisation de l’Afssaps à ce jour ».

L’Afssaps indique que ce protocole basé sur la prise d’un produit qui serait composé de plantes implique l’arrêt des traitements antirétroviraux quelques jours avant.

Les données « sur la composition, la qualité, la toxicité du remède et l’éventuelle efficacité du produit utilisé » n’ont pas été soumises à l’agence et l’arrêt des traitements antirétroviraux « pourrait constituer une perte de chance et un danger pour les patients ». L’Afssaps « met donc en garde les personnes infectées par le Vih sur les risques pour leur santé » de participer à ce protocole et leur recommande de ne pas interrompre leur traitement antirétroviral.

