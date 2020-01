L’AFPA sur les réseaux sociaux

Dans le cadre de sa campagne nationale d’information sur la formation professionnelle des jeunes, baptisée « Méthode Anti-Galère », l’Association pour la formation professionnelle des adultes s’ouvre à de nouveaux canaux de communication en jouant la carte de la proximité. A cette occasion, l’AFPA s’invite sur Facebook en créant un groupe permettant au grand public et tout particulièrement aux jeunes de s’associer à cette campagne. Elle convie également les blogueurs à prendre la parole en avant-première via un « buzz kit » complet et des programmes de formations « AFPABOX » destinées à leur faire vivre des expériences uniques dans différents cœurs de métiers.