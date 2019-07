L’AFPA se mobilise en faveur des seniors

La formation professionnelle constitue un facteur essentiel de retour à l’emploi notamment pour les seniors peu qualifiés : chaque année plus de 35 000 actifs de plus de 45 ans entrent en formation à l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes), soit 21% de ses stagiaires, et 16% des demandes de validation des acquis de l’expérience (VAE) qui lui sont formulées. En tant que moteur de l’amélioration du taux d’emploi des seniors en France, l’AFPA s’associe à la 3ème édition du Forum Emploi Seniors, organisé par le MEDEF Ile de France, le Ministère du Travail de l’Emploi et de la Santé et Pôle Emploi, qui se tiendra le 10 mars à Paris.

Au programme :

4500 offres d’emploi proposées, des « recrut dating » entre chefs d’entreprise et demandeurs d’emploi, et 4 pôles thématiques (Recrutement, Formation, Accompagnement, Information).

L’AFPA au cœur du pôle Formation

Au cœur du pôle Formation, l’AFPA prodiguera, sur un stand de 65 m2, ses conseils aux visiteurs désirant booster leur évolution professionnelle. Une occasion de faire (re)découvrir aux seniors les dispositifs que l’AFPA met en œuvre à leur profit pour réussir leur seconde partie de carrière, outre les 300 formations qualifiantes qu’elle propose :

· Bilan de compétences à mi-carrière,

· 400 stages de perfectionnement de 1 à 5 jours,

· 80 remises à niveau à distance en culture générale et technique,

· Validation des acquis de l’expérience,

· CIF (Congé individuel de formation),

· DIF (Droit individuel à la formation),

· Démarches à entreprendre pour devenir tuteur en transmettant ses compétences, reprendre ou encore créer son entreprise,…

L’objectif étant d’identifier les personnes qui ont le plus besoin d’une formation, de les inviter à se poser les bonnes questions et de leur faire connaître les possibilités de financement ainsi que les services d’accompagnement qui s’offrent à eux pour gagner en compétences, changer de métier ou (re)trouver un emploi.

Paroles de seniors : l’âge n’est plus un obstacle

Dur, dur de revenir sur les bancs de l’école et d’emprunter la voie de l’apprentissage à plus de 45 ans. Et pourtant, l’âge n’est plus un obstacle. Salariés et entreprises en témoignent…

« Ne pas s’engager dans un parcours de formation professionnelle par dépit, ou à défaut d’autre chose. Il est important de choisir une voie qui nous attire, et aller au bout de ses convictions malgré les inévitables embûches qui ne manquent pas de se faire jour »

Eric V., 47 ans, ancien stagiaire, devenu charpentier couvreur, chef d’entreprise

« J’ai travaillé pendant 3 ans chez un entrepreneur. J’ai demandé une VAE surtout pour pouvoir prouver mes compétences professionnelles. J’évolue dans un milieu d’hommes ! Je viens d’obtenir mon titre professionnel et je suis ravie. Mon savoir-faire est maintenant reconnu par les professionnels. » Jacqueline S., 50 ans, agent d’entretien du bâtiment

« Nous avons beaucoup apprécié la faculté d’adaptation des formateurs de l’AFPA qui, grâce à leur connaissance des métiers, ont mis en place une prestation qui correspond à nos contraintes et à nos attentes. » Georges-Marc L., Responsable Recrutement et Formation