L’AFPA Rhône-Alpes au service des personnes handicapées

De tout temps, l’AFPA, premier organisme d’intérêt général pour l’insertion et le développement des compétences a accueilli des personnes handicapées. Les chiffres sur l’accueil et le devenir des stagiaires sont encourageants. Preuve que l’AFPA a engagé depuis ces dernières années une politique volontariste pour accueillir toujours plus et toujours mieux ces publics prioritaires. A l’occasion de la 12e Semaine de l’Emploi des Personnes handicapées, l’AFPA sera présente dans les différentes manifestations organisées sur les territoires.

Toutes les prestations AFPA, sur le champ de l’orientation, de la formation ou de la certification, sont ouvertes aux personnes handicapées, quel que soit le type de leur handicap. L’AFPA, pour répondre aux besoins spécifiques des publics accueillis, mobilise en interne (via un réseau de référents) et en externe des ressources et des moyens : diagnostic personnalisé, adaptation au poste de travail, accompagnement par un psychologue, travail sur le contenu de la formation…

Des personnes mieux insérées dans l’emploi

En 2007, 2330 personnes ont bénéficié de la prestation d’orientation « Appui à la définition du projet de formation » pour demandeurs d’emploi handicapées (13% de l’ensemble des personnes orientées).

Près de 800 personnes handicapées sont entrées en formation à l’AFPA Rhône-Alpes.

Le taux de placement (accès à l’emploi au cours de 6 premiers mois suivant la fin de formation) atteint 64,7% en 2007, soit plus de 7,5 points par rapport à 2006 !

Jochen Theilen, en charge de l’animation régionale du « Projet Personnes handicapées » à l’AFPA Rhône-Alpes, se félicite de ce chiffre en hausse : « La croissance du taux de placement est encourageante : c’est sans conteste le fruit d’une étroite collaboration entre les différents acteurs AFPA (formateurs et psychologues) et nos partenaires ». En effet, l’AFPA a mis en place des partenariats pour l’insertion et la compensation du handicap et travaille avec Cap Emploi, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées, des organismes du type FIDEV, URAPEDA, OPCALIA, Clubs entreprises MEDEF, UNIFAF, Entreprises Adaptées…

Pour ce faire, l’AFPA bénéficie de financements de l’Etat, de l’AGEFIPH, du Fonds Social Européen, des OPCA, du Conseil Régional…

Les perspectives sur 2009

3 axes de travail se dégagent pour 2009, autour de projets favorisant l’insertion dans l’emploi des personnes handicapées

– Un partenariat à renforcer avec les ESAT (Etablissements et Services d’Aide par la Travail) et les Entreprises Adaptées, afin de proposer à leurs salariés et usagers des formations pour évoluer professionnellement. Le dispositif régional RSFP (Reconnaissance des Savoir-faire Professionnels) sera poursuivi en 2009. Ce dispositif, qui s’appuie sur un réseau mutualisé d’acteurs et de structures, vise à proposer aux personnes n’ayant pas les pré-requis pour accéder aux systèmes traditionnels de validation une évolution grâce àune reconnaissance attestée par un professionnel.

– Développer l’accueil des publics PH dans les formations en alternance. A titre d’exemple, une action de formation en contrat de professionnalisation dans le domaine de la vente en magasin a débuté en juin dernier à l’AFPA de Romans pour 4 personnes handicapées, qui sont accueillies dans les entreprises Descours & Cabaud et Darty; au centre de Lyon-St-Priest, une personne avec un handicap intellectuel suit une formation en alternance en maçonnerie; un partenariat est en cours sur les contrats de professionnalisation avec OPCALIA…

– Conseiller et accompagner les entreprises, dans le recrutement de personnel PH.