L’AFPA renouvelle sa collaboration avec Renault par la signature d’une convention relative aux formations en carrosserie-peinture

Depuis 1986, l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) et Renault sont engagées dans un partenariat visant à définir les conditions de mise en oeuvre des formations en carrosserie-peinture à destination du personnel d’atelier du réseau commercial de Renault en France. Afin de répondre aux évolutions métiers et aux pratiques professionnelles, l’AFPA et Renault signent une convention redéfinissant les périmètres d’intervention pour mieux répondre aux contraintes du constructeur.

Cette convention d’une durée d’un an renouvelable poursuit deux objectifs :

· permettre d’une part, à Renault d’élargir son offre de formation à tout le territoire en proposant aux collaborateurs de son réseau commercial des stages de perfectionnement1 d’une durée de 7 à 42 heures en carrosserie-peinture, en s’appuyant sur sept campus de formation AFPA agréés par Renault. A la demande de Renault, l’AFPA pourra aussi organiser des formations dans les Centres de formation régionaux Renault,

notamment celui de Lille.

· permettre d’autre part, à l’AFPA de perfectionner ses formateurs en leur offrant la possibilité de dispenser les formations suivant les méthodes agréées par Renault, à l’aide d’équipements, d’outillages et de produits homologués par elle. A ce titre, les formateurs AFPA suivent régulièrement des formations chez le constructeur pour acquérir les compétences nécessaires à l’animation des formations, et bénéficient également des sessions de recyclage essentielles à la maîtrise de ces nouvelles techniques, de ces nouveaux outillages ou produits.

A propos de l’AFPA

Avec près de 200 000 personnes formées et plus de 250 000 personnes conseillées chaque année, l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) est depuis 60 ans, le 1ER Organisme de formation des actifs en France. Implantée nationalement avec 186 campus de formation, elle propose une large gamme de formations adaptées aux besoins de tous les actifs : qu’il s’agisse des demandeurs

d’emploi à la recherche d’une reconversion professionnelle, ou de salariés en quête de perfectionnement dans leur métier, ou encore d’actifs dits « spécifiques » (personnes handicapées, détenus, etc..).

Toutes les formations de l’AFPA sont sur www.afpa.fr