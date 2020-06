L’AFPA présente l’édition 2010 de son catalogue de formations de perfectionnement interentreprises

L’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) propose pour la 2e année une gamme de quatre cent « stages de formations interentreprises » de courte durée (un à cinq jours en moyenne) destinées au perfectionnement métier des actifs (salariés et demandeurs d’emplois). Déclinée dans onze catalogues sectoriels, cette offre nationale proposant plus de quatre mille dates d’entrée en formation, est accessible dans les cent quatre-vingt six campus de formation de l’AFPA.

Nouvelle réglementation, réorganisation interne, évolution des pratiques professionnelles, nouveaux marchés, performance économique et compétitivité. Autant de thèmes qui nécessitent une réponse formation rapide et souple pour les entreprises qui y sont confrontées. Sur une approche du « juste besoin » au « juste moment », l’AFPA propose aux professionnels de onze secteurs d’activités une offre de formation interentreprises pour se perfectionner rapidement. D’une durée de un à cinq jours en moyenne, ces formations couvrent aussi bien les compétences techniques que les savoirs de base. Elles ont pour vocation de permettre aux actifs (demandeurs d’emplois ou salariés) de s’adapter ou de développer leurs compétences. Rappelons, que la pédagogie spécifique de l’AFPA fondée sur le geste professionnel, privilégie l’apprentissage par la mise en situation réaliste de travail.

La nouveauté 2010 : les compétences transversales

Dans un contexte économique tendu, la seule maîtrise des compétences métiers ne suffit plus. Parce que les actifs (demandeurs d’emplois et salariés) sont amenés en permanence à mettre en œuvre des compétences qui mobilisent méthodes, démarches intellectuelles et comportements toujours plus professionnels, l’AFPA propose 67 formations aux compétences transversales : savoir accueillir, développer des relations interpersonnelles positives, adopter les bons comportements en relations clients,, négocier, résoudre des problèmes … Autant de compétences clefs qui, une fois mises en œuvre, amènent à plus de polyvalence et d’efficacité dans l’emploi.

Un accès à la formation simple pour une gestion optimale des compétences



A destination des actifs (demandeurs d’emplois ou salariés) ou de leur « relais-formation » dans l’entreprise ces 400 « formations interentreprises » de perfectionnement, ont été conçues, afin de rendre chacun, acteur de son évolution professionnelle. Plus de 19 000 catalogues seront envoyés aux DRH, Responsables formation et dirigeants d’entreprise des secteurs concernés. Pour accompagner les entreprises et leurs salariés dans leurs démarches de formation, l’AFPA a mis en place un dispositif national de relation clients. Accessible par email ou par téléphone, ce service gèrera toutes les demandes d’information ou de réservation sur l’ensemble de l’offre.

Un numéro Indigo (0 826 46 14 14 – 0,15 € TTC / mn) a été mis en place à cet effet ; la totalité des formations et leur programmation sur l’année sont également accessibles au travers de catalogues interactifs sur www.afpa.fr