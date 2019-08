L’AFPA, partenaire « formation » du Train pour l’Emploi et l’Egalité des Chances

Pour la deuxième année consécutive, l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) sera partenaire du Train pour l’Emploi et l’Egalité des Chances, du 15 mars au 1er avril prochain. 13 étapes au cours desquels l’AFPA se mobilise, aux côtés des acteurs incontournables de l’emploi. Avec près de 300 formations diplômantes accessibles tout au long de l’année, préparant à plus de 300 métiers, des stages de perfectionnement métiers d’une durée de 1 à 5 jours portant sur 11 secteurs d’activités différents, des actions de remise à niveau, mais également toute la gamme d’offres de formation en alternance « + PRO », l’AFPA proposera aux visiteurs du train, une réponse formation assortie de solutions concrètes à tous les actifs pour devenir acteur de leur réussite professionnelle.

Organisme de formation engagé, l’AFPA agit depuis plus de 60 ans pour développer les compétences de tous les actifs y compris, les personnes éloignées de l’emploi. Egalité d’accès à la formation, lutte contre les exclusions, accueil sans discrimination, sont autant de valeurs qui constituent la colonne vertébrale de l’Association.

« A l’AFPA nous croyons fermement que tout le monde doit avoir le droit de bénéficier d’une formation pour accéder à un métier, donc à un emploi. C’est ce que nous appelons la haute performance sociale. C’est pourquoi nous ne pratiquons aucune sélection à l’entrée de nos formations » déclare Philippe CAÏLA, Directeur général de l’AFPA.

Une mobilisation à chaque étape du parcours

A chaque étape du parcours du Train pour l’Emploi et l’Egalité des Chances, les visiteurs pourront rencontrer des conseillers et des chargés de recrutement de l’AFPA susceptibles de les aider tout au long de leur parcours de formation, découvrir toute l’offre de formation qualifiante à plus de 300 métiers, mais également toute les offres de formation en alternance « + PRO » proposée par l’AFPA, et enfin postuler à des postes en recrutement en contrat de professionnalisation.

L’AFPA proposera ainsi aux visiteurs des entretiens individualisés pour aborder toutes les questions relatives aux dispositifs de formation, alternance, reconversion et mobilité en vigueur : CIF (Congé individuel de formation), VAE (Validation des acquis de l’expérience), bilans de compétences…

« + PRO » : une gamme de formation accessible en contrat de

professionnalisation

Une enquête AFPA / BVA de novembre 2010 le montre : 40% des DRH et 43% des jeunes plébiscitent un système pédagogique alternant activités théoriques et activités pratiques pour aider les jeunes de moins de 30 ans à mieux s’intégrer dans le monde de l’entreprise.

C’est pourquoi, l’AFPA a conçu « + PRO », 16 parcours de formation en alternance réalisables dans le cadre du contrat de professionnalisation dans les métiers suivants : gestionnaire de paie, vendeur spécialisé en magasin, serveur en restauration, conseiller service client à distance, assistant de vie aux familles, agent de fabrication industrielle, conducteur d’installations et de machines automatisées, maçon ou électricien d’équipement entre autres.

L’AFPA un organisme de formation non discriminant

L'AFPA n'est pas un organisme de formation comme les autres. L'AFPA est un organisme de formation

engagé. Elle agit depuis plus de 60 ans pour développer les compétences des personnes éloignées de

l'emploi. Egalité d'accès à la formation, lutte contre les exclusions, accueil sans discrimination, sont autant de valeurs qui constituent la colonne vertébrale de l'Association. C'est la raison pour laquelle, ainsi aucune sélection n'est faite à l'entrée de ses formations ni en raison de l'âge, du cursus, de l'origine, des diplômes ou encore d'un handicap,

En 2009, l’AFPA a mis en place un module professionnel « Citoyen Responsable » intégré à toutes nos formations qualifiantes. A destination des personnes en formation qualifiante à l’AFPA (80 000 personnes par an) et d’une durée d’une demi-journée, ce module poursuit deux objectifs :

· Faire acquérir aux participants une vision globale et concrète du Développement Durable.

· Les préparer à intégrer, dans leur vie professionnelle, des comportements prenant en compte le

Développement Durable.

