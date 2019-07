L’AFPA lance une campagne d’information sur la formation professionnelle pour les jeunes

Plus de 25 % des jeunes Français n’ont pas d’emploi. Ce taux le plus élevé en Europe se double également par une situation particulièrement dure pour les jeunes diplômés en 2009/2010. En cette période de crise économique et de hausse du chômage, il est urgent d’agir. Convaincue qu’il existe des solutions, des métiers avec des débouchés, l’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) lance une campagne nationale de sensibilisation et d’information sur la formation professionnelle. L’AFPA, qui fête ses 60 ans d’existence cette année, entend faire émerger plus clairement la formation professionnelle comme une alternative crédible auprès des jeunes en situation de chômage ou de difficulté d’insertion professionnelle. « La formation professionnelle est peut-être le chaînon manquant entre formation initiale et marché de l’emploi », suggère Philippe CAÏLA, directeur général.

Parce que de nombreux jeunes n’ont pas le réflexe « formation professionnelle » au moment de faire les choix qui vont guider leur avenir; parce que beaucoup d’entre eux ne savent pas que la formation professionnelle n’est pas une « voie de garage » et parce qu’enfin, peu savent qu’un métier vaut parfois mieux qu’un diplôme sur le marché de l’emploi, l’AFPA lance à travers un concept la « Méthode Anti-Galère », une campagne d’information nationale sur la formation professionnelle qui démarre le 16 novembre et se terminera le 31 mars 2010.

L’Association a reçu l’an dernier près de 50 000 jeunes, soit un 1/5ème de ses stagiaires dans ses 186 campus de formation. «Chaque année en France, les jeunes subissent un véritable bizutage social avec 170 000 d’entre eux qui sortent du système scolaire sans qualification et 50% des jeunes inscrits à l’université qui en sortent sans diplôme ou avec une qualification qui n’est pas pertinente sur le marché du travail. A l’AFPA, nous pensons que cette situation n’est pas tenable », poursuit le directeur général de l’Association.

Une ambition fédératrice et partenariale

Cette campagne d’information a pour ambition de fédérer et de sensibiliser l’ensemble des acteurs concourant à l’intégration des jeunes dans le monde du travail : les décisionnaires en matière d’embauche, les salariés et leurs représentants, l’encadrement ; les jeunes et leurs familles ; les opérateurs de terrain, et plus largement le grand public, à la formation professionnelle. Une vingtaine de partenaires a souhaité soutenir l’AFPA dans cette initiative.

Un ambassadeur qui s’implique

Philippe LUCAS, en tant que coach de jeunes sportifs est en affinité avec le sujet, et a accepté de porter publiquement le message de l’AFPA.

« Toute ma vie j’ai aidé de jeunes sportifs à s’accomplir et à réussir dans leur métier. L’AFPA fait exactement la même chose avec les publics qu’elle reçoit. Il était normal à mes yeux de m’associer à son action d’abord parce nous partageons et défendons les mêmes valeurs et ensuite parce qu’il est nécessaire et urgent de faire quelque chose pour les jeunes », précise Philippe LUCAS.

Un ton qui interpelle pour un message fort

En rupture avec sa communication traditionnelle, l’AFPA formateur « militant et citoyen » fait le choix de l’humour et de l’interpellation pour sensibiliser les jeunes. Philippe LUCAS sert de révélateur à cette campagne offensive qui ne se veut pas provocante mais convaincante ; pas culpabilisante mais dédramatisante.

Il interpelle ainsi sympathiquement les jeunes avec exigence mais compréhension, sur le ton de l’humour accompagné de son célèbre « et puis c’est tout » afin de démontrer que « même avec peu de diplômes, on peut avoir des débouchés », que « même sans le bac, on peut avoir un métier » que « même sans expérience, on peut trouver sa voie » …

Une campagne centrée sur les jeunes

A l’occasion de cette campagne, imaginée avec l’agence The Brand Nation, l’AFPA met en place un dispositif de communication multicanale mêlant média et hors média, pour promouvoir la formation professionnelle, principalement auprès des jeunes :

• Un dispositif web pour faire le buzz : dés le 16 novembre, un site web événementiel www.methodeantigalere.fr sera mis en ligne et présentera une saga de 4 webisodes mettant en scène Philippe LUCAS de façon décalée et humoristique en situation de coach professionnel. Enfin un groupe Facebook permettra au grand public de s’associer à la campagne.

• Un partenariat avec Skyrock : du 16 novembre au 13 décembre, 467 spots radio seront diffusés sur Skyrock ; du 23 novembre au 6 décembre, les skyblogs ainsi que l’ensemble des sites web des partenaires relaieront la campagne à travers une bannière renvoyant vers le site web dédié ;

• La campagne média sera relayée par des actions de communication de proximité. L’AFPA agit, chaque jour, aux côtés de ses partenaires et de ses clients publics ou privés, pour former et amener vers l’emploi des actifs de tous les âges. Il était naturel que cette campagne se décline en actions de proximité, au plus près des entreprises et des jeunes actifs, dans les lieux que ceux ci sont amenés à fréquenter, dans le cadre de leurs parcours d’insertion ou de leur recherche d’emploi. Les 186 campus de formation, les 22 directions régionales de l’AFPA et une cinquantaine de partenaires se feront le relais de l’information auprès de leurs publics respectifs en diffusant 4 000 affiches (40 X 60 cm) et des dépliants aux couleurs de la campagne. Enfin, tout au long de la campagne les Campus de formation de l’AFPA organiseront des journées portes ouvertes dédiées spécifiquement au public jeune.

• Des partenaires impliqués et actifs : APCE, E-magister, Jobintree, Kelformation, Le guide des formations, Netguidance, Lesmetiers.net, Maruche, Missions locales (cnml.gouv), Regionsjob, Agefiph, Miroir social, CIDJ, Emploi pro formation, AFIJ, ONISEP, Centre Inffo, Orientation&formation, Monster, www.nosemplois.gouv.fr , TFS.