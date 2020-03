L’AFPA lance ses Trophées internes de l’Engagement et de la Responsabilité Sociale

A l’occasion de la semaine du développement durable, du 1er au 7 avril, l’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) lance un concours interne visant à récompenser ses collaborateurs à l’origine d’initiatives responsables. Entreprise responsable et engagée dans une démarche citoyenne tant en interne que vis-à-vis de ses stagiaires, l’AFPA souhaite promouvoir la première de ses richesses : ses salariés. Pour cela elle souhaite récompenser des actions / projets en faveur du développement durable dans le cadre professionnel mais aussi l’engagement solidaire hors vie professionnelle. L’objectif de ce concours est de valoriser des pratiques professionnelles innovantes et exemplaires. Elles sont au coeur de la culture de l’AFPA. Un jury composé de personnes représentatives de l’AFPA et de membres du secteur associatif distinguera les lauréats par l’attribution de 2 prix :

· Le Prix de l’innovation Développement Durable (dans le champ professionnel) récompensera une action exemplaire d’un ou plusieurs salariés, illustrant de bonnes pratiques en faveur du développement durable ou de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Cette action originale, devra avoir apporté des résultats probants dans le cadre professionnel, et devra nécessairement pouvoir être modélisée et reconduite ailleurs.

· Le Prix de l’engagement solidaire (hors champs professionnel) récompensera l’engagement et l’investissement d’un ou plusieurs salariés de l’AFPA investis en dehors de leur fonction professionnelle dans des actions

responsables au sein d’une structure associative. (action solidaire, humanitaire, sociale, en faveur de l’environnement,…).

L’AFPA est engagée dans une politique globale de développement durable et de responsabilité sociétale de l’entreprise. Sa position particulière au coeur du dispositif de formation professionnelle en France en fait depuis 60 ans un vecteur majeur de progrès social et de développement économique.

Consciente de cette responsabilité singulière, et capitalisant sur ses valeurs fortes et sa mission de formation et d’insertion professionnelle, elle est déterminée à intégrer ces enjeux sociaux, environnementaux et économiques dans sa culture. Elle a ainsi formalisé en 2009 une démarche concertée de RSE qu’elle déploie progressivement en direction de l’ensemble de ses parties prenantes.

Le développement durable s’inscrit dans une démarche volontariste qui fait écho à la culture d’engagement dont a toujours fait preuve l’Afpa, à travers ses valeurs sociales et d’équité.