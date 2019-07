L’AFPA joue la carte écolo

L’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) sera triplement présente lors de la première étape de Cité Bâtisseur, du 3 au 6 octobre 2009 place Bellecour à Lyon. Conférence, exposition et performance exécutée en “live” par des stagiares qui aménageront un éco-square sur la place Bellecour…

Conférence, le mardi 6 octobre 2009, de 10h00 à 11H, sur le thème de l’éco-construction et des compétences. Cette conférence permettra d’échanger avec les artisans et chefs d’entreprise du Bâtiment rhônalpins sur la nécessité de former les salariés du secteur, à la prise en compte du développement durable dans leurs pratiques quotidiennes. Ce sera l’occasion pour l’AFPA de présenter la 2ème édition de son catalogue de stages de perfectionnement de courte durée (2 à 5 jours) dédiés au secteur du bâtiment et de l’éco-construction.

Sur la partie exposition, un espace de 100 m2 conçu à l’initiative de l’AFPA, permettra d’aller à la rencontre du grand public souhaitant s’informer sur l’ensemble des possibilités offertes pour se former, se perfectionner, valider son expérience, financer sa formation, créer son entreprise dans le secteur du bâtiment,… Les visiteurs pourront également se tester et trouver des pistes d’orientation grâce au « Quizz métier » www.jechangedemetieraujourd’hui.org en libre service sur 3 ordinateurs disponibles dans la zone dédiée.

Au cours des quatre jours, des stagiaires en formation et des formateurs de l’AFPA réaliseront une performance en construisant un « éco square » sur la place Bellecour à LYON. Cet éco-square, sera constitué d’un kiosque avec son jardin public (bancs, réverbères, jardinières, palissades, …). Pendant la manifestation, des démonstrations de techniques d’éco-construction (pisé, chaux et paille, béton cellulaire, terre crue, badigeon à la chaux..), valoriseront le savoir faire des stagiaires et formateurs de l’AFPA. De nombreux corps de métiers se succéderont : maçon, menuisier, peintre, plombier, paysagiste, métallier, électricien, carreleur).