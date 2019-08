L’AFPA Ile de France réalise des formations courtes pour des médecins de l’AFSSAPS

L’AFPA Ile de France (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) remporte un appel d’offre à l’initiative de l’AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé). Cette mission d’une durée de trois ans vise des actions de perfectionnement de deux jours pour des médecins évaluateurs en chromatographie.

Dans le cadre du Contrat de performance signé entre l’Etat et l’AFSSAPS, la formation professionnelle et la formation scientifique en particulier est un enjeu majeur qui doit permettre à l’AFSSAPS d’assurer sa mission de service public, et de maintenir et développer une expertise dans ses champs d’intervention scientifique et technique. Toutes les directions techniques et scientifiques de l’AFSSAPS réalisent des évaluations, des contrôles, des mesures d’inspection, nécessitant d’adapter en permanence les compétences des salariés.

Dans ce contexte, il s’agit pour l’AFPA de former des médecins évaluateurs en chromatographie. Ces stages de perfectionnement d’une durée de 2 jours devront permettre aux médecins d’enrichir leurs compétences d’appréhender cette technique tant du point de vue des techniques à mettre en oeuvre que des matériels à utiliser.

Equipé d’installations techniques et scientifiques performantes, cette action de perfectionnement est portée par le campus AFPA de Champs sur Marne, spécialisé dans le domaine de la chimie et physique de laboratoire.