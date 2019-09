L’AFPA et OPCALIA signent leur 1er accord cadre national de partenariat

Afin d’accompagner les actifs, salariés ou demandeurs d’emploi particulièrement affectés par la crise économique, l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) et OPCALIA, 3e collecteur français au titre de la formation professionnelle continue, signent leur 1er accord cadre national de partenariat d’une durée de deux ans. Ils marquent par cet accord leur volonté de contribuer au maintien dans l’emploi et au développement des compétences des publics les plus fragilisés. Il s’agit pour les deux opérateurs de conjuguer leurs efforts dans la mise en oeuvre des programmes qui seront soutenus par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP), et de consolider la mise en oeuvre du volet formation de la Convention de Reclassement Personnalisée (CRP). L’accord s’articule autour de deux axes, l’un visant le développement de prestations d’ingénierie et l’autre la mise en place de dispositifs opérationnels.

Le développement de prestations d’ingénierie

L’ANI (Accord National Interprofessionnel) prévoit de soutenir des programmes visant l’acquisition de compétences transversales et des actions préparatoires opérationnelles à l’emploi (POE). L’AFPA et OPCALIA ont développé des outils pour permettre l’acquisition des compétences transversales en vue de faciliter la mobilité et l’accès à l’emploi des salariés, l’AFPA à travers son travail d’ingénierie sur les compétences transversales et OPCALIA à travers le dispositif 1001 Lettres.

L’AFPA et OPCALIA s’engagent à développer ensemble une offre de formation et de certification de ces compétences transverses.

Par ailleurs l’AFPA et OPCALIA vont construire une offre de services mobilisable à géographie variable, s’intégrant dans le dispositif d’actions préparatoires à l’entrée à l’emploi (POE). Cette offre sera dans un premier temps expérimentée dans trois régions (Nord-Pas-de-Calais, Bourgogne, et Ile de France).

La mise en place de dispositifs opérationnels

· Accompagnement des personnes dans le cadre de la Convention deReclassement Personnalisée (CRP), prise en charge par OPCALIA, de parcours de formation pour 10 000 bénéficiaires, l’AFPA accompagnant OPCALIA dans l’identification et la construction de parcours de formation. Les trois régions pilotes concernées sont Ile de France, Bourgogne et Nord Pas de Calais.

Ces actions se déclineront en trois volets : une meilleure lisibilité de l’offre de formation de l’AFPA, un appui à l’identification des bénéficiaires afin d’améliorer leur taux d’accès à la formation et un appui au projet de formation des bénéficiaires. Elles se traduiront par des actions de trois natures :

– des actions courtes de perfectionnement,

– des actions de professionnalisation,

– des actions qualifiantes débouchant sur un titre professionnel ou un diplôme.

· Accompagnement des entreprises en difficultés par du partage d’information sur les besoins en formation des entreprises en difficulté et de l’appui conseil aux entreprises, pour établir des plans de formation adaptés aux besoins d’évolution des compétences.

· Promotion des contrats de professionnalisation par des campagnes de promotion conjointes entre l’AFPA et OPCALIA auprès des entreprises et des prescripteurs. Les partenaires souhaitent notamment dynamiser les contrats de professionnalisation en faveur des travailleurs handicapés pour soutenir leur formation et leur insertion. Un plan d’action ambitieux auprès des entreprises adaptées fera l’objet d’une convention tripartite avec l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA).

· Leur action portera notamment sur le renforcement du contrat de professionnalisation auprès des jeunes par des actions de formation sur des métiers porteurs d’emploi.

Commentant cette annonce, Yves HINNEKINT, Directeur du réseau OPCALIA déclare : Dans le cadre de notre politique active de développement des partenariats, nous sommes très satisfaits de formaliser cet accord avec l’AFPA, prenant en compte les entreprises et les publics fragilisés par la crise qu’ils soient salariés ou demandeurs d’emploi. Et cela d’autant plus que l’AFPA, partenaire naturel d’OPCALIA, est un acteur de la formation incontournable qui impulse une nouvelle dynamique dans le monde des organismes de formation professionnelle.

Philippe CAÏLA, Directeur général de l’AFPA précise quant à lui : Je considère que l’AFPA est un organisme de formation interprofessionnel qui a vocation à travailler avec des OPCA interprofessionnels. Nous avons avec ces grands acteurs des affinités de taille, d’enjeux et de préoccupation qui rendent naturels nos échanges. Je me félicite de ce partenariat avec OPCALIA qui est par ailleurs l’OPCA de référence de l’AFPA. Afin de répondre aux besoins des salariés en reconversion dans les bassins d’emploi prioritaires, ainsi que pour soutenir le développement des contrats en alternance, l’AFPA et OPCALIA souhaitent développer des expérimentations en direction de salariés en difficulté économique.