L’AFPA aux trois jours de l’orientation du CIDJ

Plus de 25% des jeunes Français n’ont pas d’emploi. La formation des jeunes, salariés ou demandeurs d’emploi est au coeur des préoccupations de l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes). Dans la continuité de sa campagne d’information lancée en 2009 avec la « Méthode anti-galère », l’AFPA participera aux trois3 jours de l’orientation organisés par le CIDJ (Centre d’information et de documentation de la jeunesse) à Paris du 15 au 17 février.

Durant ces trois journées l’AFPA mettra à disposition des visiteurs (jeunes sortis sans qualification du système scolaire, jeunes adultes salariés ou demandeurs d’emplois) son expertise afin de les aider à accéder à une qualification par la voie de la formation professionnelle. Quelle que soit le niveau scolaire du candidat sa demande sera étudiée au plus près pour trouver la réponse la plus pertinente

à son besoin de formation et lui donner toutes les chances de réussite.

Lundi 15 février 2010 : Formation continue

Journée consacrée à des entretiens d’information et d’orientation, personnalisés avec des spécialistes de la formation professionnelle.

Mardi 16 février 2010 : Découverte des métiers

Journée destinée aux élèves et aux étudiants. L’occasion pour l’AFPA de présenter aux étudiants ses formations à plus de 300 métiers vers lesquels ils n’auraient pas spontanément l’idée de s’orienter.

Mercredi 17 février 2010 : Entretiens d’orientation



Journée destinée plus particulièrement aux jeunes adultes, salariés ou demandeurs d’emploi. Tous les lieux et toutes les formations pour s’inscrire en formation continue en Ile de France.