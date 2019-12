L’AFIJ, Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés, lance un nouveau site Internet thématique pour les jeunes ayant arrêté leurs études supérieures en premier cycle et souhaitant se réorienter : www.bacplus.info. Conçu pour informer les jeunes des possibilités d’accompagnement pour se réorienter le plus efficacement possible, le site www.bacplus.info permet aux jeunes de s’inscrire directement et de se voir contacter par un chargé de mission insertion de l’AFIJ dans les 48h suivant l’inscription.

Des solutions concrètes existent pour se réorienter après l’arrêt des études, mais il faut bien les connaître et savoir les aborder pour rebondir au plus vite. L’AFIJ les a recensées, de l’emploi direct en passant par la

formation en alternance, ou encore la création d’activité, et a construit une ingénierie spécifique conduisant à des débouchés concrets.

Au total, 2 500 « étudiants décrocheurs » en premier cycle répartis sur 33 sites universitaires, au niveau national, bénéficieront de cette action d’accompagnement spécifique.

Le site www.bacplus.info présente différents contenus :

Des solutions concrètes,

Un descriptif de l’accompagnement proposé : bilan personnalisé, mises en relation avec des professionnels experts en activité, positionnement sur des offres d’emplois, etc

Des témoignages et expériences de parcours de jeunes ayant vécu cette interruption d’études et ayant bénéficié de l’accompagnement de l’AFIJ,

Des liens vers les partenaires privilégiés du programme d’accompagnement.