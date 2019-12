L’aéroport de Bastia-Poretta plus accueillant pour les personnes handicapées

Depuis un règlement européen de 2006, dans un aéroport, c’est le gestionnaire de la plateforme qui a en charge l’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Cette assistance, la Chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse a souhaité l’optimiser. Et ce, en synergie avec l’Association des Paralysés de France (APF), les compagnies aériennes partenaires, les assistants aéroportuaires et le prestataire de service chargé de cette mission.

Depuis l’été 2008, des bornes d’appel sont en fonction sur la plateforme aéroportuaire de Bastia-Poretta. Deux sont installées sur le parking commercial devant l’aérogare près des places (au nombre de sept) réservées aux PMR ; une troisième se trouve près des emplacements réservés aux ambulances. Une borne a également été implantée à l’intérieur de l’aérogare à côté du point d’information et une zone d’attente a été aménagée en zone départ près de l’infirmerie. Ces bornes permettent aux personnes handicapées et à mobilité réduite de faire appel au personnel des ambulances morianaises qui est chargé de cette mission d’assistance. Elles se voient ainsi offrir diverses possibilités d’acheminement selon le degré de leur handicap vers l’aéronef et vice-versa. Entre juillet 2008 et mai 2009, 4 110 personnes à mobilité réduite ont bénéficié de ce nouveau service pratique et gratuit.

Aller au-delà de la règlementation

Ce dispositif a été complété le 23 avril dernier par la mise en service d’un véhicule élévateur doté d’une rampe d’accès automatisée. Baptisé « Help », ce véhicule, premier du genre en Corse, permet d’embarquer ou de débarquer directement les PMR. C’est un investissement dont est particulièrement fière la CCI. « Nous voulions aller au-delà de la réglementation européenne afin que la prise en charge des personnes handicapées, malades ou âgées soit la meilleure possible, souligne Paul Trojani, président de la CCI de Bastia qui a procédé, il y a quelques jours, à l’inauguration du « Help », aux côtés de l’équipe dirigeante de la compagnie consulaire et du conseiller général de Borgo, Jean Dominici. Cet équipement est unique en Corse mais il n’y a pas non plus beaucoup de plateformes sur le continent qui soient équipées de la sorte. » (source Corse-Matin)