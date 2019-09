L’ADPT répond à l’évolution de la formation et du marché du travail

L’ADAPT est l’un des principaux réseaux de formation professionnelle destiné aux personnes handicapées en France. Cette association, qui a bientôt 80 ans d’existence, a su aller de l’avant en créant la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, le réseau des réussites, les Job Dating et les Handicafés. Autant d’initiatives qui sont devenues des modèles pour l’ensemble des acteurs de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. L’ADAPT n’en oublie pas pour autant sa mission de formation et d’accompagnement vers l’emploi des plus fragiles. Laurent Cocquebert, son récent directeur général, qui fut aussi directeur général de l’UNAPEI, nous parle de la situation de L’ADAPT et de sa vision de la formation professionnelle actuelle. (propos recueillis par Jean-marc maillet-Contoz)

Quel regard porez-vous aujourd’hui sur la formation professionnelle pour les personnes handicapées ?

Laurent Cocquebert : De manière générale, la formation initiale et continue représente un enjeu majeur pour les personnes handicapées car les entreprises sont de plus en plus exigeantes quant au niveau de formation requis. Or, nous constatons, et les entreprises en premier, que l’offre de main-d’œuvre chez les personnes handicapées ne répond pas toujours à cette exigence. Par ailleurs, les personnes handicapées ont parfois des difficultés d’accès à nos centres de rééducation professionnelle, car certaines maisons départementales des personnes handicapées méconnaissent ce type d’établissement, dont le rôle demeure primordial pour les personnes handicapées qui ne peuvent se former que moyennant un soutien médico-social. Cela étant, si notre savoir faire est insuffisamment reconnu, c’est aussi de notre responsabilité et sans doute devons nous faire des efforts de communication plus importants !

Quelles sont vos relations avec les Conseils Régionaux qui, aujourd’hui, ont de grandes responsabilités dans le financement de la formation continue ?

Laurent Cocquebert : Elles sont encore insuffisantes et peu structurées. Nous devons, de manière générale, approfondir nos relations avec les collectivités territoriales pour mieux relever les défis de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Avec le FIPHFP comme nouveau venu dans le paysage de l’insertion professionnelle, pensez-vous pouvoir développer votre offre ?

Laurent Cocquebert : Nous avons rencontré très récemment le président et le directeur du FIPHFP pour envisager, avec des perspectives très encourageantes, un partenariat. La fonction publique est un gisement d’emplois important et nous devons avoir des liens très forts avec ce secteur. Nos modèles de formation sont plutôt formatés pour l’entreprise privée et nous allons devoir faire des modules orientés vers la fonction publique.

Comment L’ADAPT réagit-elle face à l’évolution et la mutation des métiers dans les entreprises ?

Laurent Cocquebert : Nos devons bien évidement répondre à la demande quand elle se présente et nos établissements doivent revoir leurs cursus lorsque ceux-ci ne répondent plus aux besoins du marché ou qu’ils n’aboutissent plus suffisamment à l’embauche des stagiaires. LADAPT a développé des techniques pédagogiques très performantes qui tiennent compte de la situation économique actuelle. Nous nous adaptons également de plus en plus aux contraintes des stagiaires, en tenant compte de leur situation familiale, géographique et économique. Pour cela, nous avons développé les formations ouvertes et à distance qui offrent une grande souplesse aux stagiaires et leur évitent les coupures familiales, les longs trajets et les frais inhérents à ces déplacements. Le déracinement est rarement bon et c’est aujourd’hui pour nous une nécessité absolue que de pouvoir proposer ce type de solutions.

Quelles sont les forces et les atouts de LADAPT dans le contexte actuel ?

Laurent Cocquebert : Nos atouts sont tout d’abord l’expérience, puis l’expertise et une forte notoriété. Le projet fondateur de L’ADAPT, au moment de sa création en 1929, était la réinsertion professionnelle et sociale après et même pendant la phase de soins Nous mesurons encore aujourd’hui combien ce postulat était visionnaire et demeure d’une grande modernité. L’ensemble de notre réseau de réponses s’est construit autour de cette optique de réinsertion professionnelle et sociale, qui est un axe très fort de notre projet associatif et de notre développement.

Nous avons créé la démarche précoce d’insertion, qui consiste à accompagner une personne handicapée, dès son arrivée à l’hôpital et durant toute la phase de soins, pour l’amener le plus rapidement possible vers une insertion professionnelle et sociale dans laquelle elle puisse s’épanouir. Dans la période la plus récente, nous avons été à l’origine d’actions très fortes telles que la Semaine pour l’emploi, les Job Dating, le réseau des réussites, les Handicafés, les établissements et services d’aide par le travail hors les murs, les unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle… toute une série d’outils qui sont dans l’air du temps et qui s’insèrent parfaitement dans notre. Tout cela constitue un capital d’expérience extrêmement important acquis par LADAPT.

Face à la demande croissante des entreprises, notre expérience et notre expertise bénéficient d’une crédibilité et d’une reconnaissance fortes, que nous devons toutefois encore et toujours améliorer