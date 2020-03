L’ADEPA au service des personnes amputées

Fondée en 1986 L’ADEPA (Association de Défense et d’Etudes des Personnes Amputées) est une association sportive locale dédiée aux amputés, mais au-delà de son caractère purement sportif cette association cherche à aider toute personne ayant subit une amputation à accepter et assimiler ce « handicap ».

Qui a dit qu’être amputé était un handicap ? L’association sportive ADEPA spécialisée pour les personnes amputées, aide à « accepter et assimiler » l’amputation. Ouvrant les portes à tous les sports L’ADEPA cherche également à faire valoir le droit à la citoyenneté et à l’intégration sociale (emploi, sport, loisirs, vie quotidienne) par des aménagements spécifiques, prenant en compte l’état psychologique de l’amputé en lui assurant la présence d’un psychologue après le traumatisme de l’amputation car actuellement, elle est très insuffisante, voire inexistante dans la plupart des hôpitaux.

Pour l’ADEPA l’isolement après l’étape médicale est également à rompre d’où la nécessité de mettre en place une commission d’entraide dans les différents secteurs (hôpitaux, cliniques, centres de rééducation).

L’ADEPA c’est 300 adhérents mais aussi 700 sympathisants qui permettent à cette association de vivre et de grandir. Aujourd’hui l’ADEPA cherche une reconnaissance nationale et essaie de faire « vivre une vie normale dans le meilleur des cas » aux personnes souffrantes d’une amputation. Pour faire simple l’ADEPA cherche à faire « évoluer les mentalités » et cherche également à prouver qu’être amputé n’est pas forcément handicapant.

Plus d’info sur http://adepa-69.pagesperso-orange.fr/

Ou par courrier

Boîte n°38

7 av Général Leclerc 69160 – TASSIN LA DEMI-LUNE