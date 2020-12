L'ADAPT: un colloque à Paris pour fêter ses 80 ans.

Listen to this article Listen to this article





A l’occasion de son 80e anniversaire, L’ADAPT organise un colloque le mardi 22 septembre 2009 à la Maison de la Mutualité (Paris 5e) « L’association, actrice des politiques sanitaires et sociales : incongruité ou garantie pour l’intérêt général ? » Depuis sa création en 1929, L’ADAPT – l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées – œuvre dans les secteurs sanitaire et médico-social à travers ses 75 établissements et services de soins de suite et de réadaptation, d’aide par le travail, de rééducation professionnelle, d’éducation motrice et d’accompagnement.

Au titre de son statut et des causes qu’il défend, le secteur associatif est un véritable acteur des politiques publiques sanitaires et sociales. Alors que la loi ‘Hôpital Patients Santé Territoires’ va entrer en application, il paraît fondamental de revenir sur les principes qui définissent le périmètre d’intervention d’une association en vue de garantir l’intérêt général.

Programme du Colloque animé par Stéphane Paoli

Accueil à partir de 9h00

10h00 : Ouverture des travaux par Georges Riffard, Président de L’ADAPT

10h10 : Allocution de François Fillon, Premier Ministre (sous réserve)

10h30 : début des Tables rondes :

10h30 – 11h30 : « L’encadrement de l’action associative : exigence légitime ou suspicion infondée ? »

Intervenants :

– Dominique Balmary, Président de l’UNIOPSS ;

– Jean-Marie Barbier, Président de l’APF ;

– Hélène Gisserot, ancien Procureur général près la Cour des Comptes, ancienne Présidente de la FEHAP ;

– Pierre Morange, Député des Yvelines ;

– Jacques Pagès, Avocat, Professeur associé à la Faculté de droit de Montpellier ;

– Michel Peltier, Inspecteur général des affaires sociales ;

– Gérard Vincent, Délégué général de la Fédération Hospitalière de France.$

– 12h00 – 13h00 « Quelle place pour les associations dans la conception des politiques publiques et la réponse aux besoins sanitaires et sociaux ? »

Intervenants :

– Régis Devoldère, Président de l’UNAPEI ;

– Jean-Louis Garcia, Président de l’APAJH ;

– Patrick Gohet, Délégué interministériel aux personnes handicapées ;

– Georges Riffard, Président de L’ADAPT ;

– Henri-Jacques Stiker, Anthropologue, Directeur de recherches au laboratoire « Identités, cultures, territoires », université Paris-Diderot (Paris VII) ;

– Intervenant de la CNSA.

13h00 – 14h30 : déjeuner

14h30 – 18h00 : Célébration du 80e anniversaire de l’association

L’après-midi sera consacrée à célébrer les 80 ans d’histoire et d’engagements de l’association : retour sur les grandes étapes et sur les hommes qui ont fait l’association, bilan sur les engagements actuels et sur les projets de développement de L’ADAPT pour toujours mieux répondre à son projet associatif de permettre aux personnes handicapées de « vivre avec et comme les autres ». Par ailleurs, une large place sera consacrée aux événements que les établissements ont organisés pour célébrer l’anniversaire de L’ADAPT dans les régions au cours du second trimestre 2009.