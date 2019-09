L’Adapt poursuit son appel auprès des candidats aux élections législatives ! Le 19 mars dernier, L’Adapt lançait un appel aux candidats à l’élection présidentielle 2012 à travers son Pacte citoyen emploi et handicap, qui réunit 10 propositions concrètes à mettre en œuvre s’ils sont élus. Cinq des dix candidats se sont engagés à les soutenir dont François Hollande.

À 10 jours du premier tour des législatives, L’Adapt relaie son appel aux quelque 6 600 candidats, afin que le handicap soit mieux pris en compte dans les futures décisions politiques.

Dans son Pacte citoyen emploi et handicap, L’Adapt rassemble des propositions concrètes autour de 10 engagements :

1 Changer le regard pour mieux vivre et travailler ensemble,

2 Garantir les accessibilités pour faciliter le déplacement chez soi, sur la route et dans l’entreprise,

3 Prendre soin et faciliter l’accès à la santé pour plus de prévention et d’autonomie,

4 Garantir les ressources pour une vie plus digne,

5 Garantir l’accès à l’éducation pour mieux intégrer les jeunes à l’école,

6 Garantir l’accès à la formation continue pour acquérir des compétences tout au long de sa vie,

7 Appliquer intégralement et améliorer la loi pour favoriser l’accès à l’emploi,

8 Favoriser les partenariats stratégiques pour développer l’insertion professionnelle,

9 Rendre plus efficaces les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour simplifier les parcours,

10 Favoriser un accompagnement innovant dans l’emploi pour que chacun soit le pilote de son projet professionnel.

Ces 10 propositions sont réunies dans un ouvrage grand public intitulé Egaux et Différents. Ce livre expose la situation réelle des conditions de vie des personnes handicapées et propose des solutions d’amélioration concrètes dans chacune des 10 grandes thématiques du Pacte proposé aux candidats.